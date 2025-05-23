Виталий Прошкин: В финальной серии «Локо» продавил «Трактор» за счет агрессии и характера

Бывший защитник сборной России Виталий Прошкин в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину назвал причины победы «Локомотива» в Кубке Гагарина, а также вспомнил о драке с нападающим ярославской команды Александром Радуловым во время их совместного выступления за «Салават Юлаев».

«Ошибка в овертайме со стороны "Трактора" — следствие усталости»

— Почему «Локомотив» оказался сильнее в Кубке Гагарина?

— Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить «Локомотив» с победой. Команда к этому шла и заслужила Кубок Гагарина. Ярославцы всем сезоном это подтвердили. Тем более в КХЛ это второй случае, когда команда выиграла и Кубок Гагарина, и регулярный чемпионат. Сломали ещё одну нехорошую традицию. Огромные поздравления, отдельно — Сашке Радулову.

Мне больше нравилась игра «Трактора», особенно в плей-офф. Челябинцы знали, как играть, уступая «Адмиралу» и другим командам, гнули всё равно свою линию. Многие думали после первой игры финальной серии, что так же будет продолжаться, что хоккеисты челябинцев будут обходить всё оборону «Локомотива». Но «железнодорожники» показали совсем другую игру, особенно в двух матчах в Челябинске. «Локомотив» показал такую мощность, хоккеисты стали играть без проката, лезли на ворота. За счёт этого и продавили «Трактор».

— Тут вопрос в характере и агрессии со стороны «Локомотива»?

— Без характера это невозможно. У тех же лидеров челябинской команды сломалась игра благодаря тому, что «Локомотив» проявлял агрессию, характер, гнул свою линию. «Железнодорожники» были в себе сильно уверены, что они сейчас достойны и могут выиграть Кубок Гагарина.

— Когда «Трактор» сравнял счёт в пятом матче, промелькнула мысль, что челябинцы могут зацепиться за победу в этом матче и в целом в серии?

— С одной стороны, был бы рад, если бы выиграл «Трактор» и продолжилась серия. Если бы дошло до седьмой игры, это был бы экстаз для болельщиков. В третьем периоде пятого матча «Трактор» просто намного перебросал «Локомотив». Челябинцы старались сравнять счёт. Но в итоге одна ошибка в овертайме повлияла на то, что «железнодорожники» стали чемпионом.

— Нереализованный двойной штраф в пятой игре стал решающим фактором для поражения «Трактора»?

— В любом случае тут нюансы решают: игра вратарей, действия в большинстве и меньшинстве. «Трактор» не забросил шайбу за четыре минуты большинства, Ярославль выстоял. В итоге челябинцы очень много потратили сил, чтобы сравнять счёт в третьем периоде, играли постоянно в три пятёрки. А ошибка в овертайме, которая принесла победу «Локо», это может быть следствием усталости.

— А в чём видите сильные стороны нынешнего «Локомотива», за счёт чего получилось победить «Трактор» в серии?

— Все хоккеисты «Локо» от молодых до взрослых старались, ложились под шайбы. Тот же Сашка Радулов показывал пример: сам ловил шайбы на себя, лез на пятак, в драку. Сурин в свои 18 лет забивал важные голы. Каждая пятёрка знала, что нужно сделать для победы. В этом сезоне, кстати, спасала ворота вся команда, многие на себя ловили шайбы, вратарь выручал.

«В Челябинске хоккеисты "Локо" действовали более агрессивно и жёстко»

— Какой момент стал переломный момент в финальный серии?

— Два поражения «Трактора» в Челябинске. Когда при счёте 3-1 в пользу соперника, и ты едешь играть к нему на площадку, это в любом случае большая фора. Тут уже ментально хочется быстрее выиграть, закончить финал. Плюс есть поддержка своих трибун.

— А в чём добавил «Локо» в выездных матчах?

— В Челябинске «Локомотив» именно переиграл «Трактор». Особенно в гостевых матчах ярославцы растоптали соперника. Это психологически повлияло на «железнодорожников», что они и в пятом матче смогут обыграть соперников. В Челябинске хоккеисты «Локо» стали более агрессивно, жёстко играть, не боялись идти в стычки. Любой хоккеист вне зависимости от травм шёл до конца, без прокатов, пёр на ворота. Ну и, конечно, защита не делала глупых ошибок в своей зоне. В плей-офф есть такой нюанс. Когда в Кубке Гагарина, особенно в финале, очень тяжело забрасывать шайбы, а ты не даёшь шансы сопернику. Хотя у «Трактора» и возникали моменты, но там подчищал вратарь Исаев. Это тоже влияет на менталитет игроков, которые стараются и не допускают ошибок.

Что касается первого матча, то хоккеисты «Локо», наверное, ещё притирались к сопернику и поняли, что если не будут играть в своей манере, в более агрессивный хоккей, лезть в единоборства, на пятак, то это опять может закончиться со счётом 0-4, как в финале прошлого сезона с «Металлургом». Тренеры поняли, что другой хоккей не принесёт результат.

— А чем вам больше нравится игра «Трактора» по сравнению с «Локо»?

— Челябинцы действуют больше через мысль, через передачу пройти, а не забросить шайбу в зону, не затоптать. Более умные мысли есть у «Трактора», как зайти в зону соперника, разыграть шайбу. А не так, чтобы стояли несколько человек на пятаке после броска, и пытались затолкать шайбу в ворота. Хотя про «Локо» так тоже нельзя сказать. Но у «Трактора» более комбинационная игра. Мне как зрителю больше нравится игра челябинской команды. Но как бывший защитник хотел бы в «Локомотиве» играть. Когда мало пропускаешь, получаешь удовольствие. Классно для болельщика, когда ты выигрываешь 7:6, но для меня как хоккеиста обороны это много пропущенных голов.

«В "Салавате" однажды подрался с Радуловым»

— Как кажется, на победу «Локо» сильно повлияло появление в составе Радулова — он перешёл в команду, и паззл сложился.

— В любом случае у Сашки большой опыт, до этого он выигрывал Кубок Гагарина. С ним долго играл и в клубе, и в сборной, поэтому знаю, что если он захочет, то такие чудеса может делать…. Не только забивать голы, но и возвращаться в оборону, шайбы на себя ловить. Когда мы выиграли с «Салаватом» Кубок Гагарина в 2011 году, он забросил всего одну шайбу за весь плей-офф. Но своими действиями показывал, что лидер. На него все смотрели, Сашка возвращался в оборону, на себя шайбы ловил, шёл в единоборства, держал удар. Показывал, что всё делает для победы, а не ждёт на дальнюю линию ждать передачи, чтобы убежать в атаку. Он много брал на себя игру, соперник уделял ему внимание, поэтому кто-то из партнёров освобождался.

Думаю, Радулов стал заслуженно MVP этого плей-офф. В играх розыгрыша Кубка Гагарина очень важно, чтобы каждый игрок всех пятёрок помогал в защите, потому что цена ошибки крайне высока. И когда ты смотришь на Радулова, который в свои 38 лет бежит назад, старается, бьётся, держит удар, идёт в тело, лезет на пятак… В свои 18 лет испытывал бы стыд, если бы так же не играл. В этом возрасте сил-то дофига. Почему он лезет, а я не могу? Почему идёт бить, а я не могу? Своим примером Сашка показывал, что лидер, и при этом необязательно забрасывать по 100 шайб.

— Есть какие-то показательные истории о Радулове как о человеке и хоккеисте?

— Такой же Радулов, как и сейчас в «Локомотиве», был он и в плей-офф 2011 года, когда играли вместе за «Салават». До этого мы два раза проигрывали в сериях «Ак Барс», и казанцы выигрывали Кубок Гагарина. Хотя у нас была на тот момент очень мощная и сильная команда. Но мы где-то сами недорабатывали.

А перед матчем с «Ак Барсом» в 2011 году, на утренней раскатке, мы были все на нервах, так как до этого мы два раза им уступили в плей-офф, мы подрались с Радуловым. Сашка очень эмоциональный, и от других требует эмоций. Но в раздевалке мы уже с ним посмеялись.

Александр Радулов globallookpress.com

— Подрались с Радуловым из-за конкретного эпизода?

— Мы тогда разыгрывали 5 на 4, Сашка шёл на пятак забивать, а я не дал этого сделать. Вот и подрались.

— Драка как-то помогла выиграть Кубок Гагарина в 2011 году?

— Не думаю, что помогла. Но это всё равно эмоции, видно было, что струна в тот момент натянулась, и хорошо, что она порвалась на тренировке, а не в игре. Мы свои эмоции выплеснули, команда посмеялась. Возможно, этот эпизод помог выиграть Кубок Гагарина, а может быть и нет.

— Поздравили, кстати, Александра с победой?

— Пока не стал его поздравлять. Когда он отойдёт, спокойно поздравлю. А то потом пролистает сообщения и не заметит моего.

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— Радулов — самый ценный игрок плей-офф КХЛ-2025. Он же установил там рекорд результативности для игроков старше 37 лет (21 матч, 16 очков, 7+9).

— Это показывает, что Сашка Радулов мастер, большой игрок. Респект ему.

«Исаев никак не может быть слабым звеном»

— Другой важный игрок финала — вратарь «Локо» Даниил Исаев. Можно ли его назвать главным героем финала и в целом всего плей-офф?

— Думаю, да. Для меня как защитника он лучший игрок финала.

— Такое ощущение, что в финале схлестнулись два лучших вратаря КХЛ.

— С одной стороны, Фукале из «Трактора» в серии с «Адмиралом» не очень хорошо отыграл, заменяли его, пропускал много. А Исаева отличала стабильность. Он — второй вратарь по отражённым броскам после Серебрякова. Когда хоккеисты уверены, что вратарь выручит, то и команда играет по-другому.

— Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру по ходу серии с «Локо» назвал Даниила Исаева слабым звеном в игре команды. После этого вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук сказал: «Он сам себе подписал приговор. Даня — очень хороший вратарь. Когда про тебя говорят соперники, ты еще больше мотивируешься».

— Не знаю, как Исаев на это отреагировал. Многие могут даже не читать, что пишут. Но вратарь, чья команда выиграла регулярный чемпионат, никак не может быть слабым звеном. По финальной серии из игроков «Локомотива» помимо Исаева и Радулова выделил бы Берёзкина, Шалунова, Сурина. C Радуловым играл молодой парень, у которого есть хоккейная наглость.

— Глядя на Сурина, в чём видите его сильные стороны?

— Он выполняет все тренерские задания, лезет на ворота, пытается обыграть, бросает, ведёт силовую борьбу.

— А кого выделите из состава «Трактора»?

— Шабанова, Кадейкина.

— У Шабанова более 10 предложений из НХЛ. Он достиг того уровня, чтобы уезжать в эту лигу?

— Максим уже состоявшийся игрок. Если желание хоккеиста, то, конечно, можно попробовать поехать. У него хороший бросок, видение площадки, может играть на пятаке, за воротами и углах, а также закрывать видимость вратарю. Это хорошие качества для нападающего, которые нужны.

Максим Шабанов globallookpress.com

— О самой напряжённой серии «Локо». С «Авангардом» при счете 3-3 во втором овертайме думали о том, что «Локо» может вылететь?

— Я об этом не думал, потому что не болею ни за «Локомотив», ни «Авангард». Меня такие мысли не посещали. Но понимал, как это напряжённо, неровно. Вроде и страшно ошибиться, что тут может быть решающая шайба, которая опять перечеркнёт весь твой сезон, который ты играл. Весь этот накал понимал.

— А почему именно с «Авангардом» у «Локо» получилось самая тяжёлая серия?

— Думаю, ребята из Ярославля немного расслабились. Счёт 3-1, стали недорабатывать, а Омск добавил при игре в большинстве, хоккеисты «Авангарда» стали забивать голы.