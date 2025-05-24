Даллас — Эдмонтон. Ставка (к. 2.37), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 24 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 24 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Настроение «Далласа» всем хорошо понятно, поскольку клуб второй раз подряд в финале Запада, и снова упускать возможность побороться за кубок он не намерен.

Последние матчи: Первая игра серии против «Ойлерз» оказалась более, чем задорной, а «Даллас» забросил практически все, что создал.

Травмированные игроки: Сложности со здоровьем у «Далласа» продолжает испытывать лишь Лундквист, но и без него у «звезд» получается играть в яркий хоккей.

Общий тонус клуба: Второй матч серии будет сложнее, поскольку «Эдмонтон» уже не выйдет на лед в таком вальяжном состоянии.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: После убедительной игры на протяжении трех последних недель «Эдмонтон» потерпел редкое по нынешнему плей-офф поражение.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Никто не обещал легкой прогулки в серии против «Далласа», но «Эдмонтон» оказался не готов к её старту.

Травмированные игроки: Не смогут сыграть у «Эдмонтона» Пикар и Экхольм, а это два важных звена для структурированной игры на льду.

Общий тонус клуба: На территории «Далласа» гости могут проиграть и второй матч кряду, если не найдут способ, как нейтрализовать моторных финских хоккеистов техасского клуба.

Статистика для ставок

«Даллас» не проигрывает дома семь матчей кряду

Два последних выездных матча из трех «Эдмонтон» заканчивал в овертайме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.41, на гостей — 2.62.

Прогноз: «Даллас» ещё раз обыграет «Эдмонтон» на домашнем льду.

Альтернативный прогноз: Этот матч получится куда более упорным, нежели предыдущий.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.37.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.