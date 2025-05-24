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    «Даллас» удвоит преимущество в серии?

    Даллас — Эдмонтон. Ставка (к. 2.37), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 24 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Эдмонтон»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 24 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 24 Мая 2025 года

    Даллас

  • Кубок Стэнли
    •  Даллас 03:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
    •

    «Даллас»

    Турнирное положение: Настроение «Далласа» всем хорошо понятно, поскольку клуб второй раз подряд в финале Запада, и снова упускать возможность побороться за кубок он не намерен.

    Последние матчи: Первая игра серии против «Ойлерз» оказалась более, чем задорной, а «Даллас» забросил практически все, что создал.

    Даллас — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Сложности со здоровьем у «Далласа» продолжает испытывать лишь Лундквист, но и без него у «звезд» получается играть в яркий хоккей.

    Общий тонус клуба: Второй матч серии будет сложнее, поскольку «Эдмонтон» уже не выйдет на лед в таком вальяжном состоянии.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: После убедительной игры на протяжении трех последних недель «Эдмонтон» потерпел редкое по нынешнему плей-офф поражение.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Никто не обещал легкой прогулки в серии против «Далласа», но «Эдмонтон» оказался не готов к её старту.

    Травмированные игроки: Не смогут сыграть у «Эдмонтона» Пикар и Экхольм, а это два важных звена для структурированной игры на льду.

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    Общий тонус клуба: На территории «Далласа» гости могут проиграть и второй матч кряду, если не найдут способ, как нейтрализовать моторных финских хоккеистов техасского клуба.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» не проигрывает дома семь матчей кряду

    • Два последних выездных матча из трех «Эдмонтон» заканчивал в овертайме

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.41, на гостей — 2.62.

    Прогноз: «Даллас» ещё раз обыграет «Эдмонтон» на домашнем льду.

    Альтернативный прогноз: Этот матч получится куда более упорным, нежели предыдущий.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.37.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Даллас — Эдмонтон?

    Матч Даллас — Эдмонтон состоится 24 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Даллас — Эдмонтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Даллас — Эдмонтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.37.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Даллас — Эдмонтон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Даллас — Эдмонтон?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.41, на гостей — 2.62.

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    Даллас — Эдмонтон: прогноз и ставка за 2.37, статистика, коэффициенты матча 24.05.202503:00. «Даллас» удвоит преимущество в серии?
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