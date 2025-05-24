Даллас — Эдмонтон. Ставка (к. 2.37), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 24 мая 2025 года

Даллас
Эдмонтон
«Даллас»
Турнирное положение: Настроение «Далласа» всем хорошо понятно, поскольку клуб второй раз подряд в финале Запада, и снова упускать возможность побороться за кубок он не намерен.
Последние матчи: Первая игра серии против «Ойлерз» оказалась более, чем задорной, а «Даллас» забросил практически все, что создал.
Даллас — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сложности со здоровьем у «Далласа» продолжает испытывать лишь Лундквист, но и без него у «звезд» получается играть в яркий хоккей.
Общий тонус клуба: Второй матч серии будет сложнее, поскольку «Эдмонтон» уже не выйдет на лед в таком вальяжном состоянии.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: После убедительной игры на протяжении трех последних недель «Эдмонтон» потерпел редкое по нынешнему плей-офф поражение.
Последние матчи: Никто не обещал легкой прогулки в серии против «Далласа», но «Эдмонтон» оказался не готов к её старту.
Травмированные игроки: Не смогут сыграть у «Эдмонтона» Пикар и Экхольм, а это два важных звена для структурированной игры на льду.
Общий тонус клуба: На территории «Далласа» гости могут проиграть и второй матч кряду, если не найдут способ, как нейтрализовать моторных финских хоккеистов техасского клуба.
Статистика для ставок
- «Даллас» не проигрывает дома семь матчей кряду
- Два последних выездных матча из трех «Эдмонтон» заканчивал в овертайме
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.41, на гостей — 2.62.
Прогноз: «Даллас» ещё раз обыграет «Эдмонтон» на домашнем льду.
Альтернативный прогноз: Этот матч получится куда более упорным, нежели предыдущий.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.37.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.