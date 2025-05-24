Самсонова — Рыбакина. Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч в Страсбурге, 24 мая 2025 года

Россиянка Людмила Самсонова и спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина встретятся в финале турнира в Страсбурге. Матч пройдет 24 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Самсонова — Рыбакина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Людмила Самсонова

Не сказать, что Самсонова находится в идеальной форме, но она готова достигать поставленных задач на краткосрочной дистанции.

Людмила умеет прибавлять по ходу соревнования, что она отлично и продемонстрировала и во Франции.

После непростой победы над Бадосой в полуфинале были определенные сомнения относительно перспектив россиянки в матче против Коллинз, но американку совсем покину встречи во время полуфинала.

Заслуженный выход Людмилы в финал соревнований может быть закреплен долгожданным титулом, но Рыбакина явно против такого расклада.

Елена Рыбакина

Когда стало известно, что Рыбакина попробует свои силы на этом турнире перед стартом «Ролан Гаррос», её по делу относили к числу фавориток.

Прогнозы на теннис

Все матчи, за исключением полуфинального, прошли в прогулочном темпе, а вот в матче против Аддад Майа пришлось задержаться на корте на три сета.

Настрой и отсутствие повреждений делают из Рыбакиной универсалку, способную на одной волне провести даже самую интенсивную игру.

Именно это можно будет наблюдать в предстоящем поединке против Самсоновой, где Людмила не будет давать спуску Елене на протяжении всей встречи за титул.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в теннисистку из Казахстана в этом поединке: победа Самсоновой — 2.67, победа Рыбакиной — 1.49.

Прогноз: Рыбакина имеет больше шансов на завоевание титула в Страсбурге.

Ставка: Ф1 (-3.5) за 1.96.

Альтернативный прогноз: Обе соперницы в отличной форме, поэтому ждать от них слабой игры не стоит.

Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.22.