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    Сумеют ли сочинцы удержаться в зоне стыков?

    Черноморец Нв — Сочи. Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «Сочи»
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    «Сочи»
    24 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Сочи». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 24 Мая 2025 года

    Черноморец

  • Новороссийск
    •  Черноморец 13:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» бьются за повышение в классе. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Черноморец» Нв имеет не столь надежные тылы. А вот в ворота соперников команда настреляла 49 мячей в 33 матчах первенства.

    Черноморец — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Моряки» нанесли поражение «Нефтехимику» (2:0).

    До того команда подписала мировую с «Балтикой» (0:0). При этом чуть ранее она сумела уверенно обыграть «Шинник» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Моряки» уже третьего места уже не опустятся. Команда Олега Василенко в случае поражения «Торпедо» в последнем туре может даже выйти в РПЛ напрямую.

    Поединки с сочинцами для команды исторически проходят непросто. Из двух очных встреч «Черноморец» Нв по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Гедеон Гузина настрелял 7 мячей в 12 матчах.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы сражаются лишь за стыки. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сочи» имеет не столь надежные тылы. А вот настреляла команда 54 мяча в 33 поединках первого российского дивизиона.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть хотя бы балл. Южане минимально уступили «Торпедо».

    До того команда не сумела одолеть «Нефтехимик» (1:1). А вот поединок с тульским «Арсеналом» принес уверенную викторию (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячам при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Павел Мелешин — травмирован.

    Состояние команды: Сочинцы не побеждали в двух своих последних поединках. Причем в них южане отличились всего одним забитым мячом.

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    При этом «Сочи» атакует мощнее всех в лиге. Да и все зависит от южан: в случае победы они гарантированно попадут в стыки.

    Сочинцы в матче первого круга переиграли «моряков» (2:1). Да и Мартин Крамарич настрелял 11 мячей в текущем первенстве.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Сочинцам нельзя терять очки, ибо на пятки наступает разъяренный «Урал».

    Статистика для ставок

    • Сочинцы не побеждали в 2 своих последних матчах

    • «Моряки» не пропускали в 3 последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.43 и 1.44.

    Прогноз: «Сочи» всеми силами бьется за выход в стыки, так что вряд ли допустит потерю драгоценных очков.

    Номинальные гости постараются завершить сезон в первой четверке, и наверняка проведут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Сочи» за 2.54.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.43

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Черноморец Нв — Сочи?

    Матч Черноморец Нв — Сочи состоится 24 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Черноморец Нв — Сочи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Черноморец Нв — Сочи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.54.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Черноморец Нв — Сочи?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Черноморец Нв — Сочи?

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 2.90.

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    Черноморец Нв — Сочи: прогноз и ставка за 2.54, статистика, коэффициенты матча 24.05.202513:00. Сумеют ли сочинцы удержаться в зоне стыков?
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