Черноморец Нв — Сочи. Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

24 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Сочи». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» бьются за повышение в классе. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

При этом «Черноморец» Нв имеет не столь надежные тылы. А вот в ворота соперников команда настреляла 49 мячей в 33 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Моряки» нанесли поражение «Нефтехимику» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Балтикой» (0:0). При этом чуть ранее она сумела уверенно обыграть «Шинник» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Моряки» уже третьего места уже не опустятся. Команда Олега Василенко в случае поражения «Торпедо» в последнем туре может даже выйти в РПЛ напрямую.

Поединки с сочинцами для команды исторически проходят непросто. Из двух очных встреч «Черноморец» Нв по разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Гедеон Гузина настрелял 7 мячей в 12 матчах.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы сражаются лишь за стыки. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сочи» имеет не столь надежные тылы. А вот настреляла команда 54 мяча в 33 поединках первого российского дивизиона.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть хотя бы балл. Южане минимально уступили «Торпедо».

До того команда не сумела одолеть «Нефтехимик» (1:1). А вот поединок с тульским «Арсеналом» принес уверенную викторию (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячам при 3 пропущенных.

Не сыграют: Павел Мелешин — травмирован.

Состояние команды: Сочинцы не побеждали в двух своих последних поединках. Причем в них южане отличились всего одним забитым мячом.

При этом «Сочи» атакует мощнее всех в лиге. Да и все зависит от южан: в случае победы они гарантированно попадут в стыки.

Сочинцы в матче первого круга переиграли «моряков» (2:1). Да и Мартин Крамарич настрелял 11 мячей в текущем первенстве.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Сочинцам нельзя терять очки, ибо на пятки наступает разъяренный «Урал».

Статистика для ставок

Сочинцы не побеждали в 2 своих последних матчах

«Моряки» не пропускали в 3 последних поединках

Обе команды в среднем пропускают фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.43 и 1.44.

Прогноз: «Сочи» всеми силами бьется за выход в стыки, так что вряд ли допустит потерю драгоценных очков.

Номинальные гости постараются завершить сезон в первой четверке, и наверняка проведут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Сочи» за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.43