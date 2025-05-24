Черноморец Нв — Сочи. Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

Черноморец
Сочи
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» бьются за повышение в классе. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.
При этом «Черноморец» Нв имеет не столь надежные тылы. А вот в ворота соперников команда настреляла 49 мячей в 33 матчах первенства.
Черноморец — Сочи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Моряки» нанесли поражение «Нефтехимику» (2:0).
До того команда подписала мировую с «Балтикой» (0:0). При этом чуть ранее она сумела уверенно обыграть «Шинник» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Моряки» уже третьего места уже не опустятся. Команда Олега Василенко в случае поражения «Торпедо» в последнем туре может даже выйти в РПЛ напрямую.
Поединки с сочинцами для команды исторически проходят непросто. Из двух очных встреч «Черноморец» Нв по разу победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Гедеон Гузина настрелял 7 мячей в 12 матчах.
«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы сражаются лишь за стыки. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сочи» имеет не столь надежные тылы. А вот настреляла команда 54 мяча в 33 поединках первого российского дивизиона.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть хотя бы балл. Южане минимально уступили «Торпедо».
До того команда не сумела одолеть «Нефтехимик» (1:1). А вот поединок с тульским «Арсеналом» принес уверенную викторию (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячам при 3 пропущенных.
Не сыграют: Павел Мелешин — травмирован.
Состояние команды: Сочинцы не побеждали в двух своих последних поединках. Причем в них южане отличились всего одним забитым мячом.
При этом «Сочи» атакует мощнее всех в лиге. Да и все зависит от южан: в случае победы они гарантированно попадут в стыки.
Сочинцы в матче первого круга переиграли «моряков» (2:1). Да и Мартин Крамарич настрелял 11 мячей в текущем первенстве.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Сочинцам нельзя терять очки, ибо на пятки наступает разъяренный «Урал».
Статистика для ставок
- Сочинцы не побеждали в 2 своих последних матчах
- «Моряки» не пропускали в 3 последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.43 и 1.44.
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Прогноз: «Сочи» всеми силами бьется за выход в стыки, так что вряд ли допустит потерю драгоценных очков.
Номинальные гости постараются завершить сезон в первой четверке, и наверняка проведут встречу максимально активно.
Ставка: Победа «Сочи» за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.43