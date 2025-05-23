«Интер» обыграл «Комо» и финишировал на втором месте в Серии А

в гостях обыграл(2:0) в матче 38-го тура итальянской Серии А.

У миланской команды отличились Стефан де Врей на 20-й минуте и Хоакин Корреа на 51-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Комо — Интер 0:2 Голы: 0:1 Стефан де Врей (20'), 0:2 Хоакин Корреа (51') Комо: Пепе Рейна, Мергим Войвода, Иван Смолчич, Алекс Валле, Максанс Какере (Жан Бутез, 45'), Максимо Перроне (Янник Энгельгардт, 53'), Нико Пас (Жонатан Иконе, 81'), Габриэл Стрефезза, Игнасе ван дер Бремпт (Алессио Айовин, 81'), Лукаш Да Кунья, Анастасиос Дувикас (Патрик Кутроне, 53') Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Франческо Ачерби, 60'), Маттео Дармиан, Карлос Аугусто, Стефан де Врей, Янн Биссекк (Дензел Дюмфрис, 60'), Никола Залевский (Luka Topalovic, 80'), Хоакин Корреа, Кристьян Аслани, Хакан Чалханоглу (Николо Барелла, 60'), Мехди Тареми (Марко Арнаутович, 73') Предупреждения: Хакан Чалханоглу (12'), Никола Залевский (43'), Габриэл Стрефезза (45 + 1'), Стефан де Врей (47') Удаление: Пепе Рейна (45')

По итогам сезона «Интер» занял 2-е место в таблице Серии А с 81-м очком в активе, команда отстала от «Наполи» лишь на 1 балл. «Комо» финишировал на 10-й позиции (49).