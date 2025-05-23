ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Краснодар»30-й тур РПЛ. Тарханов уверен в победе «Зенита», Пирожков ждет ничьей в Краснодаре
  • 23:48
    • «Наполи» стал чемпионом Италии сезона 2024/2025
  • 20:18
    • IIHF опровергла информацию о недопуске сборной России к Олимпиаде
    Все новости спорта

    «Интер» обыграл «Комо» и финишировал на втором месте в Серии А

    «Комо» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Комо
    «Интер» в гостях обыграл «Комо» (2:0) в матче 38-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    У миланской команды отличились Стефан де Врей на 20-й минуте и Хоакин Корреа на 51-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Комо — Интер 0:2
    Голы: 0:1 Стефан де Врей (20'), 0:2 Хоакин Корреа (51') Комо: Пепе Рейна, Мергим Войвода, Иван Смолчич, Алекс Валле, Максанс Какере (Жан Бутез, 45'), Максимо Перроне (Янник Энгельгардт, 53'), Нико Пас (Жонатан Иконе, 81'), Габриэл Стрефезза, Игнасе ван дер Бремпт (Алессио Айовин, 81'), Лукаш Да Кунья, Анастасиос Дувикас (Патрик Кутроне, 53') Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Франческо Ачерби, 60'), Маттео Дармиан, Карлос Аугусто, Стефан де Врей, Янн Биссекк (Дензел Дюмфрис, 60'), Никола Залевский (Luka Topalovic, 80'), Хоакин Корреа, Кристьян Аслани, Хакан Чалханоглу (Николо Барелла, 60'), Мехди Тареми (Марко Арнаутович, 73') Предупреждения: Хакан Чалханоглу (12'), Никола Залевский (43'), Габриэл Стрефезза (45 + 1'), Стефан де Врей (47') Удаление: Пепе Рейна (45')

    По итогам сезона «Интер» занял 2-е место в таблице Серии А с 81-м очком в активе, команда отстала от «Наполи» лишь на 1 балл. «Комо» финишировал на 10-й позиции (49).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Все или ничего. Чем закончится чемпионская гонка для «Краснодара»?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Зенит» сделает свой ход в борьбе за чемпионство?
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Станет ли «Наполи» чемпионом Италии?
  • «Наполи» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:20
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рублев — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Джойнт — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Самсонова — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хуркач — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры