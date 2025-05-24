Лео — Камеда. Ставка (к. 1.72) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Осаке, 24 мая 2025 года

В рамках турнира по профессиональному боксу в Осаке 24 мая в поединке за титул IBF в полулегком весе сойдутся Анджело Лео и Томоки Камеда. Начало — 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Лео — Камеда, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Анджело Лео

Турнирное положение: Действующий чемпион IBF, вернувшийся на вершину после поражения Фултону в 2021 году. Молодой лидер дивизиона с амбициями удержать пояс.

Последние бои: За последние пять поединков Лео одержал пять побед, две из них — досрочно. В августе 2024 года нокаутировал Луиса Альберто Лопеса в десятом раунде, хотя до момента финиша судьи расходились в оценках. До этого уверенно переиграл по очкам Родриго Герреро и Марко Антонио Лопеса.

Состояние бойца: Лео агрессивный ударник, переигрывающий соперников за счет большего количества нанесенных ударов. Любит работать по корпусу, замедляя оппонентов, но иногда пренебрегает защитой. Его выносливость позволяет диктовать темп в поздних раундах, что и решило исход боя с Лопесом.

Томоки Камеда

Турнирное положение: Бывший чемпион WBO в двух весах, ныне — опытный ветеран, ищущий шанс на третий титул. На родине в Японии остается звездой, но за пределами страны его карьера идет на спад.

Последние бои: За последние пять встреч Камеда выиграл четыре раза, но лишь один раз досрочно. В августе 2024 года взял реванш у Легато Дламини по очкам, но в бою с Рэем Варгасом в 2023-м уступил единогласным решением.

Состояние бойца: Камеда техничный боксер с хлестким джебом и точными сериями. Его главный козырь — опыт и умение читать соперника.

Однако возраст дает о себе знать: стал медленнее, чаще пропускает удары в конце боя.

Статистика для ставок

Лео в пяти последних боях четыре раза выиграл по очкам

в пяти последних боях четыре раза выиграл по очкам Камеда за последние десять поединков лишь дважды завершил бой досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты: В этой встрече Лео явный фаворит, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.27, тогда как на успех Камеды можно поставить за 4.10.

Прогноз: Камеда попытается контролировать дистанцию джебом, но Лео задавит его активностью. Американца не смутит поддержка трибун — он будет лезть в ближний бой, бить по корпусу и срывать атаки японца. Камеда, как в бою с Варгасом, может выиграть пару раундов за счет точных контратак, но к шестому-седьмому отрезку начнет отставать по темпу. Лео сохранит титул, переиграв ветерана за счет более активной работы и выносливости.

Ставка: Победа Анджело Лео по очкам за 1.72.