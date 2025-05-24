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    Анджело Лео сохранит титул чемпиона IBF?

    Лео — Камеда. Ставка (к. 1.72) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Осаке, 24 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Лео — Камеда
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    Анджело Лео
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Осаке 24 мая в поединке за титул IBF в полулегком весе сойдутся Анджело Лео и Томоки Камеда. Начало — 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Лео — Камеда, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Анджело Лео

    Турнирное положение: Действующий чемпион IBF, вернувшийся на вершину после поражения Фултону в 2021 году. Молодой лидер дивизиона с амбициями удержать пояс.

    Последние бои: За последние пять поединков Лео одержал пять побед, две из них — досрочно. В августе 2024 года нокаутировал Луиса Альберто Лопеса в десятом раунде, хотя до момента финиша судьи расходились в оценках. До этого уверенно переиграл по очкам Родриго Герреро и Марко Антонио Лопеса.

    Состояние бойца: Лео агрессивный ударник, переигрывающий соперников за счет большего количества нанесенных ударов. Любит работать по корпусу, замедляя оппонентов, но иногда пренебрегает защитой. Его выносливость позволяет диктовать темп в поздних раундах, что и решило исход боя с Лопесом.

    Томоки Камеда

    Турнирное положение: Бывший чемпион WBO в двух весах, ныне — опытный ветеран, ищущий шанс на третий титул. На родине в Японии остается звездой, но за пределами страны его карьера идет на спад.

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    • Последние бои: За последние пять встреч Камеда выиграл четыре раза, но лишь один раз досрочно. В августе 2024 года взял реванш у Легато Дламини по очкам, но в бою с Рэем Варгасом в 2023-м уступил единогласным решением.

    Состояние бойца: Камеда техничный боксер с хлестким джебом и точными сериями. Его главный козырь — опыт и умение читать соперника.

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    Однако возраст дает о себе знать: стал медленнее, чаще пропускает удары в конце боя.

    Статистика для ставок

    • Лео в пяти последних боях четыре раза выиграл по очкам

    • Камеда за последние десять поединков лишь дважды завершил бой досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты: В этой встрече Лео явный фаворит, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.27, тогда как на успех Камеды можно поставить за 4.10.

    Прогноз: Камеда попытается контролировать дистанцию джебом, но Лео задавит его активностью. Американца не смутит поддержка трибун — он будет лезть в ближний бой, бить по корпусу и срывать атаки японца. Камеда, как в бою с Варгасом, может выиграть пару раундов за счет точных контратак, но к шестому-седьмому отрезку начнет отставать по темпу. Лео сохранит титул, переиграв ветерана за счет более активной работы и выносливости.

    Ставка: Победа Анджело Лео по очкам за 1.72.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лео — Камеда?

    Матч Лео — Камеда состоится 24 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лео — Камеда?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Анджело Лео по очкам за 1.72 .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лео — Камеда?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Анджело Лео по очкам за 1.72 » с коэффициентом у букмекеров 1.72 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лео — Камеда?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лео — Камеда?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Лео — Камеда: прогноз и ставка за 1.72 , статистика, коэффициенты матча 24.05.202514:00. Анджело Лео сохранит титул чемпиона IBF?
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