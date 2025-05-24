Лео — Камеда. Ставка (к. 1.72) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Осаке, 24 мая 2025 года

Анджело Лео
Турнирное положение: Действующий чемпион IBF, вернувшийся на вершину после поражения Фултону в 2021 году. Молодой лидер дивизиона с амбициями удержать пояс.
Последние бои: За последние пять поединков Лео одержал пять побед, две из них — досрочно. В августе 2024 года нокаутировал Луиса Альберто Лопеса в десятом раунде, хотя до момента финиша судьи расходились в оценках. До этого уверенно переиграл по очкам Родриго Герреро и Марко Антонио Лопеса.
Состояние бойца: Лео агрессивный ударник, переигрывающий соперников за счет большего количества нанесенных ударов. Любит работать по корпусу, замедляя оппонентов, но иногда пренебрегает защитой. Его выносливость позволяет диктовать темп в поздних раундах, что и решило исход боя с Лопесом.
Томоки Камеда
Турнирное положение: Бывший чемпион WBO в двух весах, ныне — опытный ветеран, ищущий шанс на третий титул. На родине в Японии остается звездой, но за пределами страны его карьера идет на спад.
Последние бои: За последние пять встреч Камеда выиграл четыре раза, но лишь один раз досрочно. В августе 2024 года взял реванш у Легато Дламини по очкам, но в бою с Рэем Варгасом в 2023-м уступил единогласным решением.
Состояние бойца: Камеда техничный боксер с хлестким джебом и точными сериями. Его главный козырь — опыт и умение читать соперника.
Однако возраст дает о себе знать: стал медленнее, чаще пропускает удары в конце боя.
Статистика для ставок
- Лео в пяти последних боях четыре раза выиграл по очкам
- Камеда за последние десять поединков лишь дважды завершил бой досрочно
Прогноз и ставка
Коэффициенты: В этой встрече Лео явный фаворит, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.27, тогда как на успех Камеды можно поставить за 4.10.
Прогноз: Камеда попытается контролировать дистанцию джебом, но Лео задавит его активностью. Американца не смутит поддержка трибун — он будет лезть в ближний бой, бить по корпусу и срывать атаки японца. Камеда, как в бою с Варгасом, может выиграть пару раундов за счет точных контратак, но к шестому-седьмому отрезку начнет отставать по темпу. Лео сохранит титул, переиграв ветерана за счет более активной работы и выносливости.
Ставка: Победа Анджело Лео по очкам за 1.72.