Нью-Йорк — Индиана. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч плей-офф НБА, 24 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 24 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: В финале Востока «Нью-Йорк» оказался не вопреки, а благодаря, поэтому записывать этот клуб в число однозначных фаворитов серии не стоит.

Последние матчи: Первый матч серии с клубом Карлайла «Нью-Йорк» провел по нестандартном себя сценарию, и за счет неожиданности едва не повел в серии.

Нью-Йорк — Индиана: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.4416.003.09Бонус$1500

Травмированные игроки: У «Нью-Йорка» здоровы все баскетболисты, что дает преимущество этому клубу перед «Индианой».

Общий тонус клуба: Второй домашний матч «Никс» проведут по излюбленному сценарию, и тут перевес на их стороне.

«Индиана»

Турнирное положение: По качеству игры «Индиана» на данный момент времени сильнейшая на Востоке.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Первый матч финала конференции только подтвердил этот факт, поскольку в овертайме «Индиана» вырвала победу в невероятном стиле.

Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Индианы» имеет только Джексон, который продолжает реабилитироваться после порванного ахилла.

Общий тонус клуба: Второй матч серии взять на территории врага будет неимоверно сложно, но у гостей есть определенные шансы.

Статистика для ставок

Меньше 240 очков между этими командами в трех последних матчах не набиралось

«Индиана» выиграла пять последних гостевых матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.42, а на победу «Индианы» — 3.17.

Прогноз: «Нью-Йорк» не может проиграть этот поединок.

Альтернативный прогноз: В отличие от предыдущей игры, в этом матче много очков можно не ждать.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: ТМ 221 с коэффициентом 2.15.