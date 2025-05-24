Нью-Йорк — Индиана. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч плей-офф НБА, 24 мая 2025 года

Нью-Йорк
Индиана
«Нью-Йорк»
Турнирное положение: В финале Востока «Нью-Йорк» оказался не вопреки, а благодаря, поэтому записывать этот клуб в число однозначных фаворитов серии не стоит.
Последние матчи: Первый матч серии с клубом Карлайла «Нью-Йорк» провел по нестандартном себя сценарию, и за счет неожиданности едва не повел в серии.
Нью-Йорк — Индиана: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У «Нью-Йорка» здоровы все баскетболисты, что дает преимущество этому клубу перед «Индианой».
Общий тонус клуба: Второй домашний матч «Никс» проведут по излюбленному сценарию, и тут перевес на их стороне.
«Индиана»
Турнирное положение: По качеству игры «Индиана» на данный момент времени сильнейшая на Востоке.
Последние матчи: Первый матч финала конференции только подтвердил этот факт, поскольку в овертайме «Индиана» вырвала победу в невероятном стиле.
Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Индианы» имеет только Джексон, который продолжает реабилитироваться после порванного ахилла.
Общий тонус клуба: Второй матч серии взять на территории врага будет неимоверно сложно, но у гостей есть определенные шансы.
Статистика для ставок
- Меньше 240 очков между этими командами в трех последних матчах не набиралось
- «Индиана» выиграла пять последних гостевых матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.42, а на победу «Индианы» — 3.17.
Прогноз: «Нью-Йорк» не может проиграть этот поединок.
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Альтернативный прогноз: В отличие от предыдущей игры, в этом матче много очков можно не ждать.
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТМ 221 с коэффициентом 2.15.