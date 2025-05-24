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    «Нью-Йорк» не отпустит «Индиану» в серии?

    Нью-Йорк — Индиана. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч плей-офф НБА, 24 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Индиана»
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    «Нью-Йорк»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 24 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 24 Мая 2025 года

    Нью-Йорк

  • НБА. Плей-офф
    •  Нью-Йорк 03:00 Индиана

    Индиана

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: В финале Востока «Нью-Йорк» оказался не вопреки, а благодаря, поэтому записывать этот клуб в число однозначных фаворитов серии не стоит.

    Последние матчи: Первый матч серии с клубом Карлайла «Нью-Йорк» провел по нестандартном себя сценарию, и за счет неожиданности едва не повел в серии.

    Нью-Йорк — Индиана: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: У «Нью-Йорка» здоровы все баскетболисты, что дает преимущество этому клубу перед «Индианой».

    Общий тонус клуба: Второй домашний матч «Никс» проведут по излюбленному сценарию, и тут перевес на их стороне.

    «Индиана»

    Турнирное положение: По качеству игры «Индиана» на данный момент времени сильнейшая на Востоке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Первый матч финала конференции только подтвердил этот факт, поскольку в овертайме «Индиана» вырвала победу в невероятном стиле.

    Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Индианы» имеет только Джексон, который продолжает реабилитироваться после порванного ахилла.

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    Общий тонус клуба: Второй матч серии взять на территории врага будет неимоверно сложно, но у гостей есть определенные шансы.

    Статистика для ставок

    • Меньше 240 очков между этими командами в трех последних матчах не набиралось

    • «Индиана» выиграла пять последних гостевых матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.42, а на победу «Индианы» — 3.17.

    Прогноз: «Нью-Йорк» не может проиграть этот поединок.

    Альтернативный прогноз: В отличие от предыдущей игры, в этом матче много очков можно не ждать.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТМ 221 с коэффициентом 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нью-Йорк — Индиана?

    Матч Нью-Йорк — Индиана состоится 24 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-6).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нью-Йорк — Индиана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-6)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк — Индиана?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нью-Йорк — Индиана?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.42, а на победу «Индианы» — 3.17.

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