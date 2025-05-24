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    «Родина» совершит блицкриг

    Родина — Шинник. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Шинник»
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    Зоран Зелькович
    24 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Шинник». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 24 Мая 2025 года

    Родина

  • Москва
    •  Родина 13:00 Шинник

    Шинник

  • Ярославль
    •

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи так и не попали в стыки. На данный момент они занимают 7 место в турнирной таблице.

    При этом «Родина» уже не поднимется выше своей нынешней позиции. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 35 мячей в 33 матчах первенства.

    Родина — Шинник: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Москвичи уступили «СКА-Хабаровску» (0:1).

    До того команда минимально одолела «канониров». При этом чуть ранее она нанесла поражение «Уралу» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Родина» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Москвичи провалили текущий сезон. Команда потенциально должна была бороться за повышение в классе.

    Поединки с «Шинником» для команды исторически проходят успешно. Из пяти последних очных встреч «Родина» победила 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Москвичи намерены завершить первенство на позитивной ноте.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы уже давно откровенно доигрывают сезон. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Шинник» полностью провалил майский цикл. Команда настреляла лишь 22 мяча в 33 поединках лучшей лиги мира.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова проиграла. Ярославцы уступили «Соколу» (0:4).

    До того команда с минимальным счетом уступила еще и «Торпедо». Да и поединок с «моряками» завершился досадной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились лишь 2 забитыми мячам при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ярославцы уступили в 4 своих последних поединках. Причем в этих матчах команда не забила ни разу.

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    При этом «Шинник» умудрился проиграть даже откровенно более слабым оппонентам. Команда сохранила прописку в первом дивизионе, достигнув своей главной цели.

    Ярославцы вряд ли будут убиваться и в этом поединке. Причем команда вполне способна подняться хотя бы на строчку вверх.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Ярославцы уступили в 4 своих последних матчах

    • Москвичи пропускают в среднем реже гола за матч

    • «Шинник» в среднем забивает меньше одного мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.06.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.64.

    Прогноз: Москвичи не смогли попасть в стыки, но весной выглядят весьма прилично.

    Номинальные хозяева постараются завершить сезон на мажорной ноте, и явно начнут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Родина — Шинник?

    Матч Родина — Шинник состоится 24 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Родина — Шинник?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Родина — Шинник?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.29.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Родина — Шинник?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Родина — Шинник?

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.06.

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    Родина — Шинник: прогноз и ставка за 2.29, статистика, коэффициенты матча 24.05.202513:00. «Родина» совершит блицкриг
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