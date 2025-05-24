Родина — Шинник. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

Родина
Шинник
«Родина»
Турнирное положение: Москвичи так и не попали в стыки. На данный момент они занимают 7 место в турнирной таблице.
При этом «Родина» уже не поднимется выше своей нынешней позиции. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 35 мячей в 33 матчах первенства.
Родина — Шинник: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Москвичи уступили «СКА-Хабаровску» (0:1).
До того команда минимально одолела «канониров». При этом чуть ранее она нанесла поражение «Уралу» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Родина» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи провалили текущий сезон. Команда потенциально должна была бороться за повышение в классе.
Поединки с «Шинником» для команды исторически проходят успешно. Из пяти последних очных встреч «Родина» победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Москвичи намерены завершить первенство на позитивной ноте.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы уже давно откровенно доигрывают сезон. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.
Причем «Шинник» полностью провалил майский цикл. Команда настреляла лишь 22 мяча в 33 поединках лучшей лиги мира.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова проиграла. Ярославцы уступили «Соколу» (0:4).
До того команда с минимальным счетом уступила еще и «Торпедо». Да и поединок с «моряками» завершился досадной коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились лишь 2 забитыми мячам при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ярославцы уступили в 4 своих последних поединках. Причем в этих матчах команда не забила ни разу.
При этом «Шинник» умудрился проиграть даже откровенно более слабым оппонентам. Команда сохранила прописку в первом дивизионе, достигнув своей главной цели.
Ярославцы вряд ли будут убиваться и в этом поединке. Причем команда вполне способна подняться хотя бы на строчку вверх.
Безусловно, номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Ярославцы уступили в 4 своих последних матчах
- Москвичи пропускают в среднем реже гола за матч
- «Шинник» в среднем забивает меньше одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.06.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.64.
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Прогноз: Москвичи не смогли попасть в стыки, но весной выглядят весьма прилично.
Номинальные хозяева постараются завершить сезон на мажорной ноте, и явно начнут встречу максимально активно.
Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.21