Родина — Шинник. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

24 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Шинник». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи так и не попали в стыки. На данный момент они занимают 7 место в турнирной таблице.

При этом «Родина» уже не поднимется выше своей нынешней позиции. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 35 мячей в 33 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Москвичи уступили «СКА-Хабаровску» (0:1).

До того команда минимально одолела «канониров». При этом чуть ранее она нанесла поражение «Уралу» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Родина» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Москвичи провалили текущий сезон. Команда потенциально должна была бороться за повышение в классе.

Поединки с «Шинником» для команды исторически проходят успешно. Из пяти последних очных встреч «Родина» победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Москвичи намерены завершить первенство на позитивной ноте.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы уже давно откровенно доигрывают сезон. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Шинник» полностью провалил майский цикл. Команда настреляла лишь 22 мяча в 33 поединках лучшей лиги мира.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова проиграла. Ярославцы уступили «Соколу» (0:4).

До того команда с минимальным счетом уступила еще и «Торпедо». Да и поединок с «моряками» завершился досадной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились лишь 2 забитыми мячам при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ярославцы уступили в 4 своих последних поединках. Причем в этих матчах команда не забила ни разу.

При этом «Шинник» умудрился проиграть даже откровенно более слабым оппонентам. Команда сохранила прописку в первом дивизионе, достигнув своей главной цели.

Ярославцы вряд ли будут убиваться и в этом поединке. Причем команда вполне способна подняться хотя бы на строчку вверх.

Безусловно, номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Ярославцы уступили в 4 своих последних матчах

Москвичи пропускают в среднем реже гола за матч

«Шинник» в среднем забивает меньше одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.64.

Прогноз: Москвичи не смогли попасть в стыки, но весной выглядят весьма прилично.

Номинальные хозяева постараются завершить сезон на мажорной ноте, и явно начнут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21