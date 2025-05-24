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    «Ротор» быстро добьется своего

    Ротор — Уфа. Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Уфа»
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    Денис Бояринцев
    24 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Уфа». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Уфа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 24 Мая 2025 года

    Ротор

  • Волгоград
    •  Ротор 13:00 Уфа

    Уфа

  • Уфа
    •

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградцы не смогли выйти в стыки. На данный момент они занимают 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Ротор» имеет весьма надежные тылы. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 32 мяча в 33 матчах первенства.

    Ротор — Уфа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Волгоградцы уступили «Чайке» (0:1).

    До того команда уверенно расправилась с КАМАЗом (4:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Енисею» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ротор» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Волгоградцы весной выглядят весьма выгодно. До последней коллизии команда победила дважды кряду.

    Поединки с «Уфой» для команды исторически проходят крайне неудачно. Из пяти последних очных встреч «Ротор» уступил 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Подопечные Дениса Бояринцева намерены завершить сезон на позитивной ноте.

    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы уже спаслись от вылета во вторую лигу. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Уфа» имеет огромные проблемы в плане реализации. Команда настреляла лишь 30 мячей в 33 поединках лучшей лиги мира.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Уфимцы уступили тульскому «Арсеналу» (1:2).

    До того команда с боем уступила еще и «Уралу» (1:2). Зато поединок с «Нефтехимиком» завершился минимальной победой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» добыла две виктории. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячам при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Уфимцы уступили в двух своих последних поединках. Да и вообще, команда пропустила уже 48 мячей.

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    При этом «Уфа» не пропускала от «Ротора» в четырех последних очных поединках. Да и завершить сезон команде хочется позитивно.

    Уфимцы вряд ли будут особо убиваться в этом поединке. Да и проблемы в плане реализации никуда не запропастились.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Уфимцы уступили в 2 своих последних матчах

    • Волгоградцы пропускают в среднем реже гола за матч

    • Обе команды в среднем забивают меньше одного мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 5.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.19 и 1.65.

    Прогноз: Волгоградцы не смогли попасть в стыки, но весной выглядят довольно выгодно.

    Номинальные хозяева постараются завершить сезон на мажорной ноте, и явно начнут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Ротора» в 1 тайме за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.19

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ротор — Уфа?

    Матч Ротор — Уфа состоится 24 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ротор — Уфа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ротор — Уфа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.28.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ротор — Уфа?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ротор — Уфа?

    Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 5.21.

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    Ротор — Уфа: прогноз и ставка за 2.28, статистика, коэффициенты матча 24.05.202513:00. «Ротор» быстро добьется своего
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