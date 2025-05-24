Ротор — Уфа. Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

24 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Уфа». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Уфа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы не смогли выйти в стыки. На данный момент они занимают 8 место в турнирной таблице.

При этом «Ротор» имеет весьма надежные тылы. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 32 мяча в 33 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Волгоградцы уступили «Чайке» (0:1).

До того команда уверенно расправилась с КАМАЗом (4:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Енисею» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ротор» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Волгоградцы весной выглядят весьма выгодно. До последней коллизии команда победила дважды кряду.

Поединки с «Уфой» для команды исторически проходят крайне неудачно. Из пяти последних очных встреч «Ротор» уступил 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Подопечные Дениса Бояринцева намерены завершить сезон на позитивной ноте.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы уже спаслись от вылета во вторую лигу. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

Причем «Уфа» имеет огромные проблемы в плане реализации. Команда настреляла лишь 30 мячей в 33 поединках лучшей лиги мира.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Уфимцы уступили тульскому «Арсеналу» (1:2).

До того команда с боем уступила еще и «Уралу» (1:2). Зато поединок с «Нефтехимиком» завершился минимальной победой.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» добыла две виктории. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячам при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Уфимцы уступили в двух своих последних поединках. Да и вообще, команда пропустила уже 48 мячей.

При этом «Уфа» не пропускала от «Ротора» в четырех последних очных поединках. Да и завершить сезон команде хочется позитивно.

Уфимцы вряд ли будут особо убиваться в этом поединке. Да и проблемы в плане реализации никуда не запропастились.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

Уфимцы уступили в 2 своих последних матчах

Волгоградцы пропускают в среднем реже гола за матч

Обе команды в среднем забивают меньше одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 5.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.19 и 1.65.

Прогноз: Волгоградцы не смогли попасть в стыки, но весной выглядят довольно выгодно.

Номинальные хозяева постараются завершить сезон на мажорной ноте, и явно начнут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Ротора» в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.19