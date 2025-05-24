Ротор — Уфа. Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

Ротор
Уфа
«Ротор»
Турнирное положение: Волгоградцы не смогли выйти в стыки. На данный момент они занимают 8 место в турнирной таблице.
При этом «Ротор» имеет весьма надежные тылы. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 32 мяча в 33 матчах первенства.
Ротор — Уфа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Волгоградцы уступили «Чайке» (0:1).
До того команда уверенно расправилась с КАМАЗом (4:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Енисею» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ротор» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Волгоградцы весной выглядят весьма выгодно. До последней коллизии команда победила дважды кряду.
Поединки с «Уфой» для команды исторически проходят крайне неудачно. Из пяти последних очных встреч «Ротор» уступил 3 раза при двух ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Подопечные Дениса Бояринцева намерены завершить сезон на позитивной ноте.
«Уфа»
Турнирное положение: Уфимцы уже спаслись от вылета во вторую лигу. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.
Причем «Уфа» имеет огромные проблемы в плане реализации. Команда настреляла лишь 30 мячей в 33 поединках лучшей лиги мира.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Уфимцы уступили тульскому «Арсеналу» (1:2).
До того команда с боем уступила еще и «Уралу» (1:2). Зато поединок с «Нефтехимиком» завершился минимальной победой.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» добыла две виктории. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячам при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уфимцы уступили в двух своих последних поединках. Да и вообще, команда пропустила уже 48 мячей.
При этом «Уфа» не пропускала от «Ротора» в четырех последних очных поединках. Да и завершить сезон команде хочется позитивно.
Уфимцы вряд ли будут особо убиваться в этом поединке. Да и проблемы в плане реализации никуда не запропастились.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- Уфимцы уступили в 2 своих последних матчах
- Волгоградцы пропускают в среднем реже гола за матч
- Обе команды в среднем забивают меньше одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 5.21.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.19 и 1.65.
- 2.30Наполи — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.07Комо — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.95Бетис — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Волгоградцы не смогли попасть в стыки, но весной выглядят довольно выгодно.
Номинальные хозяева постараются завершить сезон на мажорной ноте, и явно начнут встречу максимально активно.
Ставка: Победа «Ротора» в 1 тайме за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.19