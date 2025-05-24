Джойнт — Кристиан. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Рабате 24 мая 2025 года

Австралийка Майя Джойнт сыграет против румынки Кристиан Жаклин в финале турнира в Рабате. Матч пройдёт 24 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Кристиан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джойнт

Майя Джойнт вышла в финал рейтингового турнира в Рабате досрочно. Соперница австралийки по полуфиналу Айла Томлянович не смогла продолжить борьбу (6:4 — в пользу Джойнт).

В Рабате Джойнт провела четыре встречи, выиграв также у американских соперниц Энн Ли (6:2, 6:1) и Кэти Волынец (6:0, 6:3).

Майя Джойнт с победы стартовала на соревнованиях в Рабате, в первом круге теннисистка из Австралии обыграла хорватку Ану Конюх (7:5, 6:2).

Прогнозы на теннис

Майя Джойнт в женской теннисной ассоциации занимает 78 место.

Кристиан

Кристиан Жаклин с трудом пробилась в финал WTA-250 Рабат, переиграв в трёх сетах колумбийку Осорио Серрано (6:7, 6:4, 6:4). На корте девушки провели 2 часа 56 минут.

Жаклин три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов.

Кристиан Жаклин в четвертьфинале турнира в Рабате одержала победу над латвийской соперницей Анастасией Севастовой (6:3, 6:4), Алёной Большовой из Испании (7:6, 7:6) и украинкой Елизаветой Котляр (6:3, 6:1).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Жаклин Кристиан занимает 74 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Джойнт в этом матче можно поставить за 1.73, на победу Кристиан букмекеры предлагают за 2.10.

Прогноз: Обе теннисистки могут устроить яркий теннис, в предстоящей встрече Кристиан скорее всего одержит победу над соперницей.

Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.10.