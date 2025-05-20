Чемпион раздаёт очки нуждающимся: «Брайтон» приблизил «Ливерпуль» к отпуску

Весь сезон «Ливерпуль» шаг за шагом поднимался к вершине, и за четыре тура до финиша чемпионской гонки Арне Слот уже мог позволить себе праздновать. Встреча с «Брайтоном» должна была стать формальностью — если не туром почёта, то как минимум спокойной вечерней прогулкой на южном побережье Англии. Но «Амекс» оказался не курортом, а ареной дерзкого вызова. Фабиан Хюрцелер, чья команда до последнего сражается за восьмое место и еврокубковый билет, бросил в бой всё, что у него было. И победил.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль 3:2 Голы: 0:1 Харви Эллиотт (9'), 1:1 Ясин Аяри (32'), 1:2 Доминик Собослаи (45 + 1'), 2:2 Каору Митома (69'), 3:2 Джек Хиншелвуд (85') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Адам Уэбстер, Первис Эступинан, Матс Виффер, Карлос Балеба, Ясин Аяри (Диего Гомес, 74'), Янкуба Минте (Джек Хиншелвуд, 84'), Браян Груда (Matt O'Riley, 73'), Саймон Адингра (Каору Митома, 65'), Дэнни Уэлбек (Harry Howell, 84') Ливерпуль: Алисон, Константинос Цимикас, Джарелл Куанса, Ибраима Конате, Конор Брэдли (Ватару Эндо, 78'), Федерико Кьеза (Дарвин Нуньес, 63'), Харви Эллиотт, Мохамед Салах, Доминик Собослаи (Кёртис Джонс, 64'), Райан Гравенберх, Коди Матес Гакпо (Луис Диас, 63') Предупреждение: Адам Уэбстер (77')

Мерсисайдцы приехали на матч уже в ранге чемпионов Премьер-лиги, но это не помешало им выйти с настроем. С первых секунд они завладели инициативой. Уже на первой минуте Коди Гакпо закрутил мяч в сантиметрах от штанги, а вскоре Салах пробил прямо во вратаря. Гол назревал — и он пришёл на 9-й минуте: Салах отпасовал на Коннора Брэдли, тот ворвался в штрафную и отдал точную передачу Харви Эллиотту. 0:1 — и «Ливерпуль» продолжил свою историческую серию, забивая в каждом выездном матче этого сезона.

Брайтон — Ливерпуль globallookpress.com

Но по-настоящему контролировать игру команда Слота не сумела. «Брайтон» быстро адаптировался и начал отвечать своими моментами. Минтех, Аяри, Уэлбек — один за другим били по воротам Алиссона, и давление хозяев не ослабевало.

Ответ «Брайтона»: красиво и вовремя

«Чайки» вернули равенство на табло на 34-й минуте, и этот гол стал образцом командной игры. Брайан Груда прорвался сквозь линию полузащиты, отдал идеально выверенный пас на Ясина Аяри, и швед мастерски уложил мяч в угол ворот. 1:1 — «Брайтон» ожил, «Амекс» завибрировал.

Брайтон — Ливерпуль gettyimages.com

Но удержать ничейный счёт до перерыва не удалось. На последних секундах тайма «Ливерпуль» разыграл стандарт, и Доминик Собослаи то ли навесил, то ли ударил по воротам — мяч перелетел Вербрюггена и оказался в сетке. 1:2 — Слот не скрывал радости, а Хюрцелер с каменным лицом скрылся в подтрибунное помещение.

Брайтон — Ливерпуль globallookpress.com

Второе дыхание хозяев и промах Салаха

Во втором тайме характер матча полностью изменился. «Брайтон» вышел на поле с совершенно иным настроем — будто вспомнив, что на кону место в Европе. Хозяева начали душить гостей. Уэлбек исполнил опасный штрафной, Груда дважды угрожал воротам Алиссона, но бразильский кипер был на высоте.

А потом наступил момент, который точно войдёт в нарезки промахов сезона: Салах, получив идеальную передачу от Гакпо, с восьми метров пробил выше цели. Ни давления, ни помех, ни сдвинутых ворот — просто не попал. Египтянин в этот вечер был бледной тенью себя прежнего, и неудивительно, что Слот вскоре начал перестраивать состав.

Но перемены в пользу гостей не сработали. Зато у Хюрцелера — сработали идеально.

Сила скамейки: Митома и Хиншелвуд переворачивают игру

На 65-й минуте в игру вошёл Каору Митома — и уже через пять минут отметился чудо-голом. Алиссон отразил мощный удар Уэлбека, но японец, словно по учебнику, сыграл на добивании и забил в падении. 2:2 — и «Брайтон» почувствовал кровь.

Брайтон — Ливерпуль gettyimages.com

«Ливерпуль» пытался ответить, но инициатива ушла к хозяевам. Арбитр не дал пенальти после спорного момента с Матсом Виффером, но это уже не имело значения. Следующая замена оказалась роковой для гостей. Мэтт О’Райли получил мяч на фланге, обострил и подал — а Джек Хиншелвуд, только что вышедший на поле, первым касанием отправил мяч в ворота. 3:2 — трибуны взорвались.

Брайтон — Ливерпуль gettyimages.com

Еврокубки близко

Победа над «Ливерпулем» — первая за пять встреч. И самая важная в текущем сезоне. Благодаря ей «Брайтон» обошёл «Брентфорд» и поднялся на восьмую строчку, сохранив шансы на Лигу конференций. В последнем туре их ждёт поездка к «Тоттенхэму» — финальный аккорд сезона с европейским подтекстом.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» же впервые за год проигрывает два выездных матча подряд. Но в этой истории речь не о поражении — она о реальности, которая наступает после праздника. О клубе, который может позволить себе дать передышку Александеру-Арнолду, оставить ван Дейка на скамейке, и всё равно быть грозным. Но также — и уязвимым.

«Брайтон» напомнил: в английском футболе нет проходных матчей. Даже если ты уже чемпион.