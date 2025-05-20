Чемпион раздаёт очки нуждающимся: «Брайтон» приблизил «Ливерпуль» к отпуску

Мерсисайдцы приехали на матч уже в ранге чемпионов Премьер-лиги, но это не помешало им выйти с настроем. С первых секунд они завладели инициативой. Уже на первой минуте Коди Гакпо закрутил мяч в сантиметрах от штанги, а вскоре Салах пробил прямо во вратаря. Гол назревал — и он пришёл на 9-й минуте: Салах отпасовал на Коннора Брэдли, тот ворвался в штрафную и отдал точную передачу Харви Эллиотту. 0:1 — и «Ливерпуль» продолжил свою историческую серию, забивая в каждом выездном матче этого сезона.
Но по-настоящему контролировать игру команда Слота не сумела. «Брайтон» быстро адаптировался и начал отвечать своими моментами. Минтех, Аяри, Уэлбек — один за другим били по воротам Алиссона, и давление хозяев не ослабевало.
Ответ «Брайтона»: красиво и вовремя
«Чайки» вернули равенство на табло на 34-й минуте, и этот гол стал образцом командной игры. Брайан Груда прорвался сквозь линию полузащиты, отдал идеально выверенный пас на Ясина Аяри, и швед мастерски уложил мяч в угол ворот. 1:1 — «Брайтон» ожил, «Амекс» завибрировал.
Но удержать ничейный счёт до перерыва не удалось. На последних секундах тайма «Ливерпуль» разыграл стандарт, и Доминик Собослаи то ли навесил, то ли ударил по воротам — мяч перелетел Вербрюггена и оказался в сетке. 1:2 — Слот не скрывал радости, а Хюрцелер с каменным лицом скрылся в подтрибунное помещение.
Второе дыхание хозяев и промах Салаха
Во втором тайме характер матча полностью изменился. «Брайтон» вышел на поле с совершенно иным настроем — будто вспомнив, что на кону место в Европе. Хозяева начали душить гостей. Уэлбек исполнил опасный штрафной, Груда дважды угрожал воротам Алиссона, но бразильский кипер был на высоте.
А потом наступил момент, который точно войдёт в нарезки промахов сезона: Салах, получив идеальную передачу от Гакпо, с восьми метров пробил выше цели. Ни давления, ни помех, ни сдвинутых ворот — просто не попал. Египтянин в этот вечер был бледной тенью себя прежнего, и неудивительно, что Слот вскоре начал перестраивать состав.
Но перемены в пользу гостей не сработали. Зато у Хюрцелера — сработали идеально.
Сила скамейки: Митома и Хиншелвуд переворачивают игру
На 65-й минуте в игру вошёл Каору Митома — и уже через пять минут отметился чудо-голом. Алиссон отразил мощный удар Уэлбека, но японец, словно по учебнику, сыграл на добивании и забил в падении. 2:2 — и «Брайтон» почувствовал кровь.
«Ливерпуль» пытался ответить, но инициатива ушла к хозяевам. Арбитр не дал пенальти после спорного момента с Матсом Виффером, но это уже не имело значения. Следующая замена оказалась роковой для гостей. Мэтт О’Райли получил мяч на фланге, обострил и подал — а Джек Хиншелвуд, только что вышедший на поле, первым касанием отправил мяч в ворота. 3:2 — трибуны взорвались.
Еврокубки близко
Победа над «Ливерпулем» — первая за пять встреч. И самая важная в текущем сезоне. Благодаря ей «Брайтон» обошёл «Брентфорд» и поднялся на восьмую строчку, сохранив шансы на Лигу конференций. В последнем туре их ждёт поездка к «Тоттенхэму» — финальный аккорд сезона с европейским подтекстом.
«Ливерпуль» же впервые за год проигрывает два выездных матча подряд. Но в этой истории речь не о поражении — она о реальности, которая наступает после праздника. О клубе, который может позволить себе дать передышку Александеру-Арнолду, оставить ван Дейка на скамейке, и всё равно быть грозным. Но также — и уязвимым.
«Брайтон» напомнил: в английском футболе нет проходных матчей. Даже если ты уже чемпион.