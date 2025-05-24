Енисей — Тюмень. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

24 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Тюмень». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Тюмень», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы выступают на своем уровне. На данный момент они занимают 9 место в турнирной таблице.

При этом «Енисей» имеет не столь надежные тылы. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 32 мяча в 33 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Красноярцы не уступили «Балтике» (0:0).

До того команда сумела переиграть «Сокол» (2:1). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Ротору» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Енисей» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Красноярцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает два матча кряду.

Поединки с «Тюменью» для команды исторически проходят успешно. Из пяти последних очных встреч «Енисей» победил 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Подопечные Андрея Тихонова намерены завершить сезон на позитивной ноте.

«Тюмень»

Турнирное положение: Сибиряки вылетают во второй дивизион. Ныне команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Тюмень» имеет заметные проблемы в плане реализации. Команда настреляла лишь 27 мячей в 33 поединках лучшей лиги мира.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Сибиряки уступили «Уралу» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Чайкой» (1:1). А вот поединок с «Соколом» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячам при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сибиряки не побеждали в трех своих последних поединках. Да и вообще, команда пропустила уже 47 мячей.

При этом «Тюмень» в матче первого круга уверенно переиграла «Енисей» (4:1). Да и завершить сезон команде хочется позитивно.

Сибиряки вряд ли будут особо убиваться в этом поединке. Да и проблемы в плане реализации и близко никуда не делись.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Тюменцы еще лелеют надежду подняться со дна таблицы.

Статистика для ставок

Сибиряки не побеждали в 3 своих последних матчах

Красноярцы пропускают в среднем чуть чаще гола за матч

Обе команды в среднем забивают меньше одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.19 и 1.65.

Прогноз: Красноярцы весной выглядят довольно выгодно, и уж точно постараются отомстить аутсайдеру за поражение в первом круге.

Номинальные хозяева постараются завершить сезон на мажорной ноте, и наверняка начнут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Енисея» в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.19