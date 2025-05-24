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    Команда Тихонова будет торопиться

    Енисей — Тюмень. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Тюмень»
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    Андрей Тихонов
    24 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Тюмень». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Тюмень», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 24 Мая 2025 года

    Енисей

  • Красноярск
    •  Енисей 13:00 Тюмень

    Тюмень

  • Тюмень
    •

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы выступают на своем уровне. На данный момент они занимают 9 место в турнирной таблице.

    При этом «Енисей» имеет не столь надежные тылы. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 32 мяча в 33 матчах первенства.

    Енисей — Тюмень: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Красноярцы не уступили «Балтике» (0:0).

    До того команда сумела переиграть «Сокол» (2:1). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Ротору» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Енисей» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Красноярцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает два матча кряду.

    Поединки с «Тюменью» для команды исторически проходят успешно. Из пяти последних очных встреч «Енисей» победил 3 раза при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Подопечные Андрея Тихонова намерены завершить сезон на позитивной ноте.

    «Тюмень»

    Турнирное положение: Сибиряки вылетают во второй дивизион. Ныне команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Тюмень» имеет заметные проблемы в плане реализации. Команда настреляла лишь 27 мячей в 33 поединках лучшей лиги мира.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Сибиряки уступили «Уралу» (1:2).

    До того команда подписала мировую с «Чайкой» (1:1). А вот поединок с «Соколом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячам при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Сибиряки не побеждали в трех своих последних поединках. Да и вообще, команда пропустила уже 47 мячей.

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    При этом «Тюмень» в матче первого круга уверенно переиграла «Енисей» (4:1). Да и завершить сезон команде хочется позитивно.

    Сибиряки вряд ли будут особо убиваться в этом поединке. Да и проблемы в плане реализации и близко никуда не делись.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Тюменцы еще лелеют надежду подняться со дна таблицы.

    Статистика для ставок

    • Сибиряки не побеждали в 3 своих последних матчах

    • Красноярцы пропускают в среднем чуть чаще гола за матч

    • Обе команды в среднем забивают меньше одного мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.69.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.19 и 1.65.

    Прогноз: Красноярцы весной выглядят довольно выгодно, и уж точно постараются отомстить аутсайдеру за поражение в первом круге.

    Номинальные хозяева постараются завершить сезон на мажорной ноте, и наверняка начнут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Енисея» в 1 тайме за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.19

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Енисей — Тюмень?

    Матч Енисей — Тюмень состоится 24 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Енисей — Тюмень?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Енисей — Тюмень?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Енисей — Тюмень?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Енисей — Тюмень?

    Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.69.

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    Енисей — Тюмень: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 24.05.202513:00. Команда Тихонова будет торопиться
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