Алания — Нефтехимик. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

24 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Нефтехимик». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Нефтехимик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: «Барсы» уже вылетели из первой лиги. На данный момент они занимают 17 место в турнирной таблице.

При этом «Алания» на 2 очка отстает от 16 позиции, которая в теории может стать спасительной. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 23 мяча в 33 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Барсы» подписали мировую с КАМАЗом (1:1).

До того команда разгромно уступила «СКА-Хабаровску» (0:4). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Чайке» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Алания» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Барсы» при минимальных ресурсах бьются до последнего. Команда Спартака Гогниева намерена перегнать «Сокол».

Матчи с «Нефтехимиком» для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных поединков «Алания» победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Владикавказцам в этой встрече необходимо только побеждать.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы уже спокойно доигрывают сезон. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Нефтехимик» постарается подняться хотя бы на строчку вверх. Команда настреляла лишь 29 мячей в 33 поединках лучшей лиги мира.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. Нижнекамцы уступили «морякам» (0:2).

До того команда дала бой статусным сочинцам (1:1). А вот поединок с «Уфой» завершился досадной коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» добыл лишь две ничьих. В этих поединках игроки команды отличились лишь одним забитым мячом при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Нижнекамцы не преуспевают в плане надежности тылов. Команда пропустила 36 мячей в 33 сыгранных матчах.

При этом «Нефтехимик» на данном этапе уже потерял всякую турнирную мотивацию. Команда Кирилла Новикова откровенно смазывает концовку сезона.

Нижнекамцы вряд ли будут убиваться и в этом поединке. Причем «Нефтехимик» в двух последних очных поединках не пропускал от «Алании».

Безусловно, номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. Команда вполне способна преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Нижнекамцы не побеждает 6 матчей кряду

«Барсы» не побеждали в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.14 и 1.68.

Прогноз: Команда Гогниева будет цепляться за последнюю соломинку надежд на сохранение места в первом дивизионе.

«Барсы» зарекомендовали себя командой с характером, и явно проведут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Алании» за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14