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    Алания — Нефтехимик. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Нефтехимик»
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    Кирилл Новиков
    24 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Нефтехимик». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Нефтехимик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 24 Мая 2025 года

    Алания

  • Владикавказ
    •  Алания 13:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Алания»

    Турнирное положение: «Барсы» уже вылетели из первой лиги. На данный момент они занимают 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Алания» на 2 очка отстает от 16 позиции, которая в теории может стать спасительной. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 23 мяча в 33 матчах первенства.

    Алания — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Барсы» подписали мировую с КАМАЗом (1:1).

    До того команда разгромно уступила «СКА-Хабаровску» (0:4). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Чайке» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Алания» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 13.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Барсы» при минимальных ресурсах бьются до последнего. Команда Спартака Гогниева намерена перегнать «Сокол».

    Матчи с «Нефтехимиком» для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных поединков «Алания» победила 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Владикавказцам в этой встрече необходимо только побеждать.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы уже спокойно доигрывают сезон. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Нефтехимик» постарается подняться хотя бы на строчку вверх. Команда настреляла лишь 29 мячей в 33 поединках лучшей лиги мира.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. Нижнекамцы уступили «морякам» (0:2).

    До того команда дала бой статусным сочинцам (1:1). А вот поединок с «Уфой» завершился досадной коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» добыл лишь две ничьих. В этих поединках игроки команды отличились лишь одним забитым мячом при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Нижнекамцы не преуспевают в плане надежности тылов. Команда пропустила 36 мячей в 33 сыгранных матчах.

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    При этом «Нефтехимик» на данном этапе уже потерял всякую турнирную мотивацию. Команда Кирилла Новикова откровенно смазывает концовку сезона.

    Нижнекамцы вряд ли будут убиваться и в этом поединке. Причем «Нефтехимик» в двух последних очных поединках не пропускал от «Алании».

    Безусловно, номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. Команда вполне способна преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Нижнекамцы не побеждает 6 матчей кряду

    • «Барсы» не побеждали в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.14 и 1.68.

    Прогноз: Команда Гогниева будет цепляться за последнюю соломинку надежд на сохранение места в первом дивизионе.

    «Барсы» зарекомендовали себя командой с характером, и явно проведут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Алании» за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алания — Нефтехимик?

    Матч Алания — Нефтехимик состоится 24 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Алания — Нефтехимик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алания — Нефтехимик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 3.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алания — Нефтехимик?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алания — Нефтехимик?

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.10.

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