Экспресс дня 6 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В среду, 6 ноября, пройдет порция матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» — «Олимпиакос»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

Главным событием для фанатов «Баварии» стала отставка тренерского штаба Нико Ковача, который потерял работу после поражения в матче Бундеслиги от «Айнтрахта» — 1:5.

Если в чемпионате Германии команда идет только четвертой, то в ЛЧ у команды все хорошо. Три победы в трех матчах и 9 очков в активе. Сначала была бита «Црвена Звезда» (3:0), после чего унижен «Тоттенхэм» (7:2), а в прошлом туре удалось не без труда одолеть «Олимпиакос» — 3:2.

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Греки, в свою очередь, идут последними в группе и отстают от «Црвены Звезды» на два очка, но все еще рассчитывают пробиться в Лигу Европы. Перед поражением от немцев были неудача в матче с сербами (1:3) и ничья с «Тоттенхэмом» (2:2). В чемпионате Греции «Оли» опережает ПАОК на два пункта после девяти туров. 2 ноября команда не сумела обыграть «Ксанти» — 0:0.

«Бавария» играет дома и еще не получила нового наставника, однако отставка Ковача все равно должна стать встряской и в родных стенах немцы постараются порадовать болельщиков.

Ставка: победа «Баварии» с форой -1,5 гола за 1.47.

«Локомотив» — «Ювентус»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

«Локо» занимает третье место в группе, имея три очка и претендуя на еврокубковую осень. Однако в настоящий момент москвичи не могут победить уже в трех поединках подряд. Команда вела со счетом 1:0 в Турине, но в итоге упустила сенсационную победу — 1:2.

Также команда Семина уступила «Спартаку» в чемпионате — 0:3. В прошлом туре «Локомотив» не сумел на выезде обыграть «Уфу» — 1:1. В турнирной таблице РПЛ команда идет на третьем месте. На поле в предстоящей игре точно не будет Антон Миранчука, Федора Смолова и Луки Джорджевича из-за травм.

«Ювентус» и «Атлетико» имеют по 7 очков и ведут борьбу за победу в группе. Всего в ныннешнем сезоне туринцы провели 14 матчей, из которых выиграли 11, а вничью сыграли в трех случаях, избежав поражений.

В Серии А туринцы в последних матчах одолели «Торино» (1:0) и «Дженоа» (2:1). В предстоящем матче Куадрадо не сыграет из-за дисквалификации, а Кьеллини — из-за травмы.

Итальянцы отправились в Россию только за победой, а «Локо» сделает все, чтобы не проиграть, но вряд ли получится сдержать звездных гостей.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.61.

«Реал» — «Галатасарай»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

Мадридцы набрали 4 очка и идут вторыми в группе. На старте ЛЧ «Реал» был разгромлен ПСЖ (0:3), после чего с трудом удалось избежать поражения против «Брюгге» (2:2) дома. В третьем туре «сливочные» обыграли грядущего соперника на выезде со счетом 1:0.

В 10 матчах чемпионата Испании мадридцы сумели набрать 22 очка, уступая первое место «Барселоне» по разнице мячей.

У турков в активе всего одно очко. Чемпион Турции идет последним в группе. В первом туре удалось сыграть вничью с «Брюгге» (0:0), но дальеш были поражения от ПСЖ (0:1) и «Реала» (0:1).

В прошлом матче турецкий гранд старался, больше владел мячом, но класс мадридцев сделал свое дело. Ожидаем, что и в этот раз «Реал» будет сильнее.

Ставка: победа «Реала» с форой -1,5 гола за 1.60.

Общий коэффициент — 3.78. 0