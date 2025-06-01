Семин: ЦСКА лучше играет в обороне, чем «Ростов»

Тренерподелился ожиданиями от финала, в которомсыграет с. Специалист ожидает много борьбы.

«Удивлюсь ли победе "Ростова"? Могу привести хороший пример — "Спартак" и "СКА-Ростов" в советские времена. Бесков и Федотов. Бесков был чемпионом, а Федотов победил. Выиграл Кубок и увез в Ростов. Наверное, сегодня очень хорошую игру показывает ЦСКА. Но здесь есть матч — два часа, в которые кто более сконцентрирован, лучше подготовлен, более хладнокровен, тот и выиграет.

Какой должна получиться игра? В Кубке всегда много борьбы. Один из факторов — кто больше борьбы выиграет, тот победит. Много единоборств, которые надо выигрывать. ЦСКА, на мой взгляд, лучше играет в обороне. А "Ростов" достаточно неплохо в последних матчах проводил атакующие действия. Вообще, я не думаю, что будет много голов.

Стоит ли ждать серию пенальти? Все может быть. На то он и финал Кубка. Для меня в данном матче самое главное, чтобы болельщики и зрители получили большое удовольствие», — сказал Семин Sport24.

Суперфинал Кубка России по футболу «Ростов» — ЦСКА начнется 1 июня в 18:00 мск.