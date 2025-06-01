Картахена — Мирандес. Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Сегунда, 1 июня 2025 года

Картахена
Мирандес
«Картахена»
Турнирное положение: «Картахена» уже вылетела из Сегунды. Команда нынче пребывает на 22 месте турнирной таблицы.
При этом «Картахена» уже не поднимется со дна таблицы. А вот отличилась команда 32 результативными выстрелами в 37 матчах.
Картахена — Мирандес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 2:3 она уступила хихонцам.
До того команда нанесла поражение «Тенерифе» (1:0). А вот поединок с «Сарагосой» завершился досадной коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Картахена» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Кико, Луис Муньос, Гастон Валлес — травмированы. Хорхе Морено — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Картахена» уже откровенно доигрывает сезон. К тому же команда пропустила 75 мячей.
Причем «Картахена» традиционно неудачно противостоит «Мирандесу». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева не будут особенно напрягаться. Тем не менее, команда постарается завершить сезон на позитивной ноте.
«Мирандес»
Турнирное положение: «Мирандес» бьется за прямое повышение в классе. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Мирандес» на 2 очка отстает от искомой второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Мирандес» подписал мировую с «Альмерией» (0:0).
До того команда переиграла колючую «Кордобу» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Кастельону» (3:2).
При этом «Мирандес» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мирандес» явно не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 56 забитыми мячами в 41 поединке.
При этом «Мирандес» нынче вполне стабилен в плане результатов. Команда уже 5 матчей кряду не знает горечи поражений.
А вот с надежностью тылов у команды относительный порядок. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Мирандес» намерен до последнего бороться за прямой выход в Примеру.
Статистика для ставок
- «Картахена» пропускает в среднем чуть реже 2 мячей за матч
- «Картахена» забивает в среднем реже гола за матч
- «Мирандес» пропускает в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мирандес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.
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Прогноз: «Мирандес» мотивирован напрямую подняться в Примеру, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева уже банально доигрывают сезон, к тому же слишком часто пропускают в собственные ворота.
Ставка: Фора «Мирандеса» -2.5 за 2.68.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.20