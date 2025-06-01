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    «Мирандес» не заметит аутсайдера

    Картахена — Мирандес. Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Сегунда, 1 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Картахена» — «Мирандес»
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    «Мирандес»
    1 июня в 42-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Картахена» и «Мирандес». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Картахена» — «Мирандес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 01 Июня 2025 года

    Картахена

  • Испания. Сегунда
    •  Картахена 19:30 Мирандес

    Мирандес

  • Испания. Сегунда
    •

    «Картахена»

    Турнирное положение: «Картахена» уже вылетела из Сегунды. Команда нынче пребывает на 22 месте турнирной таблицы.

    При этом «Картахена» уже не поднимется со дна таблицы. А вот отличилась команда 32 результативными выстрелами в 37 матчах.

    Картахена — Мирандес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 2:3 она уступила хихонцам.

    До того команда нанесла поражение «Тенерифе» (1:0). А вот поединок с «Сарагосой» завершился досадной коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Картахена» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Кико, Луис Муньос, Гастон Валлес — травмированы. Хорхе Морено — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Картахена» уже откровенно доигрывает сезон. К тому же команда пропустила 75 мячей.

    Причем «Картахена» традиционно неудачно противостоит «Мирандесу». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева не будут особенно напрягаться. Тем не менее, команда постарается завершить сезон на позитивной ноте.

    «Мирандес»

    Турнирное положение: «Мирандес» бьется за прямое повышение в классе. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Мирандес» на 2 очка отстает от искомой второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Мирандес» подписал мировую с «Альмерией» (0:0).

    До того команда переиграла колючую «Кордобу» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Кастельону» (3:2).

    При этом «Мирандес» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Мирандес» явно не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 56 забитыми мячами в 41 поединке.

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    При этом «Мирандес» нынче вполне стабилен в плане результатов. Команда уже 5 матчей кряду не знает горечи поражений.

    А вот с надежностью тылов у команды относительный порядок. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Мирандес» намерен до последнего бороться за прямой выход в Примеру.

    Статистика для ставок

    • «Картахена» пропускает в среднем чуть реже 2 мячей за матч

    • «Картахена» забивает в среднем реже гола за матч

    • «Мирандес» пропускает в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мирандес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: «Мирандес» мотивирован напрямую подняться в Примеру, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева уже банально доигрывают сезон, к тому же слишком часто пропускают в собственные ворота.

    Ставка: Фора «Мирандеса» -2.5 за 2.68.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Картахена — Мирандес?

    Матч Картахена — Мирандес состоится 01 июня 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Картахена — Мирандес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Мирандеса» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Картахена — Мирандес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Мирандеса» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.68.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Картахена — Мирандес?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Картахена — Мирандес?

    Коэффициенты букмекеров: «Мирандес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 11.00.

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    Картахена — Мирандес: прогноз и ставка за 2.68, статистика, коэффициенты матча 01.06.202519:30. «Мирандес» не заметит аутсайдера
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