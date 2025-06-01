Картахена — Мирандес. Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Сегунда, 1 июня 2025 года

1 июня в 42-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Картахена» и «Мирандес». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Картахена» — «Мирандес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Картахена»

Турнирное положение: «Картахена» уже вылетела из Сегунды. Команда нынче пребывает на 22 месте турнирной таблицы.

При этом «Картахена» уже не поднимется со дна таблицы. А вот отличилась команда 32 результативными выстрелами в 37 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 2:3 она уступила хихонцам.

До того команда нанесла поражение «Тенерифе» (1:0). А вот поединок с «Сарагосой» завершился досадной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Картахена» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Кико, Луис Муньос, Гастон Валлес — травмированы. Хорхе Морено — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Картахена» уже откровенно доигрывает сезон. К тому же команда пропустила 75 мячей.

Причем «Картахена» традиционно неудачно противостоит «Мирандесу». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева не будут особенно напрягаться. Тем не менее, команда постарается завершить сезон на позитивной ноте.

«Мирандес»

Турнирное положение: «Мирандес» бьется за прямое повышение в классе. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Мирандес» на 2 очка отстает от искомой второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Мирандес» подписал мировую с «Альмерией» (0:0).

До того команда переиграла колючую «Кордобу» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Кастельону» (3:2).

При этом «Мирандес» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мирандес» явно не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 56 забитыми мячами в 41 поединке.

При этом «Мирандес» нынче вполне стабилен в плане результатов. Команда уже 5 матчей кряду не знает горечи поражений.

А вот с надежностью тылов у команды относительный порядок. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Мирандес» намерен до последнего бороться за прямой выход в Примеру.

Статистика для ставок

«Картахена» пропускает в среднем чуть реже 2 мячей за матч

«Картахена» забивает в среднем реже гола за матч

«Мирандес» пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мирандес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Мирандес» мотивирован напрямую подняться в Примеру, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева уже банально доигрывают сезон, к тому же слишком часто пропускают в собственные ворота.

Ставка: Фора «Мирандеса» -2.5 за 2.68.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.20