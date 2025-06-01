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    «Эльче» уверенно шагнет в Примеру

    Депортиво — Эльче. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Сегунда, 1 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Депортиво» — «Эльче»
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    Иван Барберо
    1 июня в 42-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Депортиво» и «Эльче». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Депортиво» — «Эльче», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 01 Июня 2025 года

    Депортиво

  • Ла-Корунья
    •  Депортиво 19:30 Эльче

    Эльче

  • Испания. Сегунда
    •

    «Депортиво»

    Турнирное положение: «Депортиво» ходит в середняках второго по рангу испанского дивизиона. Команда нынче пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Депортиво» уже не поднимется даже в десятку. А вот отличилась команда 56 результативными выстрелами в 37 матчах.

    Депортиво — Эльче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Сарагосе».

    До того команда потерпела поражение от «Гранады» (2:3). Да и поединок с хихонским «Спортингом» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Депортиво» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Давид Мелла, Закария Эддахаури, Хосе Хурадо, Ксимо Наварро — травмированы. Пабло Васкес — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Депортиво» уже откровенно доигрывает сезон. Команда уступила в 3 своих последних матчах.

    Причем «Депортиво» традиционно успешно противостоит «Эльче». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева не будут особенно напрягаться. Тем не менее, команда постарается завершить сезон на позитивной ноте.

    «Эльче»

    Турнирное положение: «Эльче» бьется за прямое повышение в классе. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Эльче» на 2 очка опережает идущий третьим «Реал Овьедо». А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Эльче» переиграл «Малагу» (2:0).

    До того команда была бита «Уэской» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от сильного «Леванте» (1:3).

    При этом «Эльче» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Бамбо Диаби, Яго Сантьяго, Эльбасан Рашани — травмированы.

    Состояние команды: «Эльче» явно не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 55 забитыми мячами в 41 поединке.

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    При этом «Эльче» нынче не столь стабилен в плане результатов. Зато команда на два зачетных пункта отстает от лидера Сегунды.

    А вот с надежностью тылов у команды относительный порядок. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Эльче» намерен обеспечить себе прямой выход в Примеру.

    Статистика для ставок

    • «Депортиво» уступил в 4 своих последних матчах

    • Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

    • «Эльче» пропускает в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эльче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: «Эльче» мотивирован напрямую подняться в Примеру, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева уже банально доигрывают сезон, уступив в трех своих последних матчах.

    Ставка: Фора «Эльче» -1.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Депортиво — Эльче?

    Матч Депортиво — Эльче состоится 01 июня 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Депортиво — Эльче?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Эльче» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Депортиво — Эльче?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Эльче» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Депортиво — Эльче?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Депортиво — Эльче?

    Коэффициенты букмекеров: «Эльче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.

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    Депортиво — Эльче: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 01.06.202519:30. «Эльче» уверенно шагнет в Примеру
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