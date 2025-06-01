Депортиво — Эльче. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Сегунда, 1 июня 2025 года

1 июня в 42-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Депортиво» и «Эльче». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Депортиво» — «Эльче», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Депортиво»

Турнирное положение: «Депортиво» ходит в середняках второго по рангу испанского дивизиона. Команда нынче пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Депортиво» уже не поднимется даже в десятку. А вот отличилась команда 56 результативными выстрелами в 37 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Сарагосе».

До того команда потерпела поражение от «Гранады» (2:3). Да и поединок с хихонским «Спортингом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Депортиво» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Давид Мелла, Закария Эддахаури, Хосе Хурадо, Ксимо Наварро — травмированы. Пабло Васкес — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Депортиво» уже откровенно доигрывает сезон. Команда уступила в 3 своих последних матчах.

Причем «Депортиво» традиционно успешно противостоит «Эльче». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева не будут особенно напрягаться. Тем не менее, команда постарается завершить сезон на позитивной ноте.

«Эльче»

Турнирное положение: «Эльче» бьется за прямое повышение в классе. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Эльче» на 2 очка опережает идущий третьим «Реал Овьедо». А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Эльче» переиграл «Малагу» (2:0).

До того команда была бита «Уэской» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от сильного «Леванте» (1:3).

При этом «Эльче» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Бамбо Диаби, Яго Сантьяго, Эльбасан Рашани — травмированы.

Состояние команды: «Эльче» явно не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 55 забитыми мячами в 41 поединке.

При этом «Эльче» нынче не столь стабилен в плане результатов. Зато команда на два зачетных пункта отстает от лидера Сегунды.

А вот с надежностью тылов у команды относительный порядок. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Эльче» намерен обеспечить себе прямой выход в Примеру.

Статистика для ставок

«Депортиво» уступил в 4 своих последних матчах

Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

«Эльче» пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эльче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Эльче» мотивирован напрямую подняться в Примеру, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева уже банально доигрывают сезон, уступив в трех своих последних матчах.

Ставка: Фора «Эльче» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20