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    Поднимется ли «Бешикташ» в топ-3?

    Бодрум — Бешикташ: прогноз на матч турецкой Суперлиги 1 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бодрум» — «Бешикташ»
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    Чиро Иммобиле
    1 июня в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Бодрум» и «Бешикташ». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бодрум» — «Бешикташ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 01 Июня 2025 года

    Бодрум

  • Бодрум
    •  Бодрум 19:00 Бешикташ

    Бешикташ

  • Стамбул
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    «Бодрум»

    Турнирное положение: «Бодрум» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 37 баллов и уже лишился шансов на спасение в элитном дивизионе.

    Команда занимает 16-ю позицию в зоне вылета (16-19-я строчки) с отставанием в пять очков от спасительного 15-го места, а также с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя.

    Бодрум — Бешикташ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Кайсериспором» (1:1).

    Перед этим в 36-м туре турецкой Суперлиги коллектив также набрал один балл, когда теперь уже в домашних стенах разошёлся мировой с «Трабзонспором» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Челюстка и Эрсунар, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Бодрум» не проиграл, трижды сыграв вничью.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

    Джордже Пушкаш — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с восемью голами.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: «Бешикташ» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 59 баллов и уже обеспечил себе выход в квалификацию Лиги Европы.

    Команда занимает четвертую позицию с отставанием в два пункта от третьего места, а также с отрывом в пять очков от своего ближайшего преследователя.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на своём поле потерпел поражение от «Ризеспора» (1:2).

    Перед этим в 36-м туре турецкого первенства коллектив также потерял очки, когда теперь уже в чужих стенах разошёлся мировой с «Аланьяспором» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Окслейд-Чемберлен и Зайнутдинов, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Бешикташ» не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

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    Такие результаты обещают гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

    Чиро Иммобиле — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Бодрум» сыграл вничью

    • в трех последних матчах «Бодрума» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Бешикташа» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.00, победа «Бодрума» — в 4.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.17.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяева сыграли вничью. Вместе с тем, в шести из восьми последних домашних поединков они не проиграли.

    Между тем, в двух последних матчах гости не выиграли.

    Ставка: «Бодрум» не проиграет за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Бодрума».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.17

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бодрум — Бешикташ?

    Матч Бодрум — Бешикташ состоится 01 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бодрум — Бешикташ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Бодрум» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бодрум — Бешикташ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Бодрум» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бодрум — Бешикташ?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бодрум — Бешикташ?

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.00, победа «Бодрума» — в 4.30.

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    Бодрум — Бешикташ: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 01.06.202519:00. Поднимется ли «Бешикташ» в топ-3?
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