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    Борис Миронов возглавил «Ладу»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада
    Хоккейный клуб «Лада» из Тольятти официально объявил о назначении Бориса Миронова на пост главного тренера команды. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

    Борис Миронов
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    Борис Миронов

    Миронов — заслуженный мастер спорта России и воспитанник ЦСКА. В свои игровые годы он был выдающимся защитником, сыграв 741 матч в Национальной хоккейной лиге, где защищал цвета таких клубов, как «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В составе сборной России он становился призёром Олимпийских игр — серебряным в Нагано-1998 и бронзовым в Солт-Лейк-Сити-2002.

    Тренерскую карьеру Миронов начал в 2015 году с должности помощника в МХЛ-команде «Красная Армия», а уже через год возглавил клуб и привёл его к победе в Кубке Харламова. Позже он работал в штабе «Нефтехимика», а также возглавлял «Спартак» Москва.

    В прошедшем сезоне 53-летний специалист входил в тренерский штаб «Трактора», с которым завоевал серебряные медали КХЛ.

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