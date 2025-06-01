Борис Миронов возглавил «Ладу»

Хоккейный клубиз Тольятти официально объявил о назначениина пост главного тренера команды. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Миронов — заслуженный мастер спорта России и воспитанник ЦСКА. В свои игровые годы он был выдающимся защитником, сыграв 741 матч в Национальной хоккейной лиге, где защищал цвета таких клубов, как «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В составе сборной России он становился призёром Олимпийских игр — серебряным в Нагано-1998 и бронзовым в Солт-Лейк-Сити-2002.

Тренерскую карьеру Миронов начал в 2015 году с должности помощника в МХЛ-команде «Красная Армия», а уже через год возглавил клуб и привёл его к победе в Кубке Харламова. Позже он работал в штабе «Нефтехимика», а также возглавлял «Спартак» Москва.

В прошедшем сезоне 53-летний специалист входил в тренерский штаб «Трактора», с которым завоевал серебряные медали КХЛ.