Дьяков: В финале Кубка России считаю фаворитом ЦСКА

Бывший футболистрассказал, чего ждет от суперфинала Кубка России между. Встреча пройдет 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».

«Не думаю, что будет очень яркий матч в плане обилия мячей. Впрочем, как и большинство финалов. Плюс играют команды прагматичные — будет закрытый футбол. Считаю фаворитом ЦСКА. Тем более матч в Москве, болельщиков будет очень много. Но надеюсь, что ростовчане дадут бой и армейцам придется нелегко.

Преимущество "Ростова"? Они обыграли в Москве "Локомотив" и "Спартак". Нелегкие были матчи, но они терпели и добились результата. Похожий матч и сейчас ожидается. Думаю, ростовчане сыграют вторым номером, ожидая шанса на контратаках и стандартах. В то же время ЦСКА — команда, которой не всегда нужен мяч, поэтому они, может, где‑то отдадут инициативу. После первых десяти минут будет понятно, у кого какой план на игру. Думаю, что будет 0:0 и серия пенальти, и, надеюсь, "Ростов" победит», — сказал Дьяков «Матч ТВ».