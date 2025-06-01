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    Дьяков: В финале Кубка России считаю фаворитом ЦСКА

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    Бывший футболист Виталий Дьяков рассказал, чего ждет от суперфинала Кубка России между ЦСКА и «Ростовом». Встреча пройдет 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».

    Тренер ЦСКА Марко Николич
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    Тренер ЦСКА Марко Николич

    «Не думаю, что будет очень яркий матч в плане обилия мячей. Впрочем, как и большинство финалов. Плюс играют команды прагматичные — будет закрытый футбол. Считаю фаворитом ЦСКА. Тем более матч в Москве, болельщиков будет очень много. Но надеюсь, что ростовчане дадут бой и армейцам придется нелегко.

    Преимущество "Ростова"? Они обыграли в Москве "Локомотив" и "Спартак". Нелегкие были матчи, но они терпели и добились результата. Похожий матч и сейчас ожидается. Думаю, ростовчане сыграют вторым номером, ожидая шанса на контратаках и стандартах. В то же время ЦСКА — команда, которой не всегда нужен мяч, поэтому они, может, где‑то отдадут инициативу. После первых десяти минут будет понятно, у кого какой план на игру. Думаю, что будет 0:0 и серия пенальти, и, надеюсь, "Ростов" победит», — сказал Дьяков «Матч ТВ».

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