Прогнозы и ставки на хоккей и футбол 13 ноября

«Торпедо» НН — ЦСКА

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» после 25 поединков регулярного чемпионата КХЛ расположилось на седьмой позиции в Восточной конференции, имея в своем активе 33 очка.

Проиграв в предыдущем поединке «Ак Барсу» со счетом 3:4 в овертайме, они т.с. прервали свою победную серию, которая на тот момент насчитывала четыре игры.

«Армейцы» возглавляют Западную конференцию. В 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ они заработали 42 балла и опережают второй СКА на один пункт, который имеет на одну игру больше.

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На данный момент у столичной команды 6-матчевая выигрышная серия. В минувшем игровом дне ЦСКА одолел в домашней встрече питерский СКА со счетом 3:1.

Московская команда набрала хороший ход, и в этом матче тоже должна одержать победу.

Ставка: победа ЦСКА за 1.72.

«Ак Барс» — «Слован»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

Казанцы провели 26 матчей в этом розыгрыше КХЛ, в которых заработали 37 очков. С таким количеством баллов они расположились на четвертой строке в Восточной конференции.

В последних четырех играх «Ак Барс» уступил только один раз. В серии буллитов клуб из Казани проиграл «Нефтехимику» в Нижнекамске — 2:3 Б.

Словаки в 27 поединках регулярного чемпионат смогли пополнить свою копилку только 20 очками, с которыми расположились на 10 месте в Западной конференции.

За последние семь встреч «Слован» победил всего лишь раз, переиграв на своем льду кризисную «Сибирь» — 3:2. Лидерам своей конференции (ЦСКА и СКА) он проиграл с общим счетом 0:16.

«Ак Барс» на своем льду не должен испытать проблем с аутсайдером.

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.32.

Россия U-19 — Латвия U-19

Футбол. Чемпионат Европы. Квалификация. Первый этап

Российские юниоры в этом годы проводили только товарищеские матчи. Месяц тому назад россияне сыграли два контрольных поединка со сборной Сербии.

В первой игре оппоненты расписали мировую со счетом 0:0, а во втором поединке сборная России была разгромлена сербами со счетом 0:3.

Латыши в осенних контрольных поединках обе встречи проиграли. Сначала они уступили Украине со счетом 0:2, а затем были разгромлены сверстниками из Греции — 0:3.

Российская команда сильнее своего соперника и в первой игре своего квартета (там же выступают Черногория и Кипр) обязана брать три очка.

Ставка: победа сборной России с форой (-1) за 1.40.

Общий коэффициент — 3.17. 0