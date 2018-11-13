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    Прогнозы и ставки на хоккей и футбол 13 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на хоккей и футбол 13 ноября
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    «Торпедо» НН — ЦСКА

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    «Торпедо» после 25 поединков регулярного чемпионата КХЛ расположилось на седьмой позиции в Восточной конференции, имея в своем активе 33 очка.

    Проиграв в предыдущем поединке «Ак Барсу» со счетом 3:4 в овертайме, они т.с. прервали свою победную серию, которая на тот момент насчитывала четыре игры.

    «Армейцы» возглавляют Западную конференцию. В 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ они заработали 42 балла и опережают второй СКА на один пункт, который имеет на одну игру больше.

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    На данный момент у столичной команды 6-матчевая выигрышная серия. В минувшем игровом дне ЦСКА одолел в домашней встрече питерский СКА со счетом 3:1.

    Московская команда набрала хороший ход, и в этом матче тоже должна одержать победу.

    Ставка: победа ЦСКА за 1.72.

    «Ак Барс» — «Слован»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    Казанцы провели 26 матчей в этом розыгрыше КХЛ, в которых заработали 37 очков. С таким количеством баллов они расположились на четвертой строке в Восточной конференции.

    В последних четырех играх «Ак Барс» уступил только один раз. В серии буллитов клуб из Казани проиграл «Нефтехимику» в Нижнекамске — 2:3 Б.

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    Словаки в 27 поединках регулярного чемпионат смогли пополнить свою копилку только 20 очками, с которыми расположились на 10 месте в Западной конференции.

    За последние семь встреч «Слован» победил всего лишь раз, переиграв на своем льду кризисную «Сибирь» — 3:2. Лидерам своей конференции (ЦСКА и СКА) он проиграл с общим счетом 0:16.

    «Ак Барс» на своем льду не должен испытать проблем с аутсайдером.

    Ставка: победа «Ак Барса» за 1.32.

    Россия U-19 — Латвия U-19

    Футбол. Чемпионат Европы. Квалификация. Первый этап

    Российские юниоры в этом годы проводили только товарищеские матчи. Месяц тому назад россияне сыграли два контрольных поединка со сборной Сербии.

    В первой игре оппоненты расписали мировую со счетом 0:0, а во втором поединке сборная России была разгромлена сербами со счетом 0:3.

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    • Латыши в осенних контрольных поединках обе встречи проиграли. Сначала они уступили Украине со счетом 0:2, а затем были разгромлены сверстниками из Греции — 0:3.

    Российская команда сильнее своего соперника и в первой игре своего квартета (там же выступают Черногория и Кипр) обязана брать три очка.

    Ставка: победа сборной России с форой (-1) за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.17. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.17.
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