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    Прогнозы и ставки на футбол 5 октября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 5 октября
    «Вест Хэм» в прошлом туре обыграл «МЮ»
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    «Брайтон» — «Вест Хэм»

    Футбол. АПЛ. 8-й тур

    Первая и пока единственная победа «Брайтона» в этом сезоне — «виктория» над «Манчестер Юнайтед» (2-й тур, 3:2). Дальше — глухо.

    С учетом Кубка лиги (вылет от «Саутгемптона») «чайки» не могут выиграть уже шесть матчей подряд. Единственный положительный момент — команда Хьютона не позволяет себя громить. Последний проигрыш с разницей в три мяча и более случался с «Брайтоном» в последнем туре прошлого сезона. А перед тем — еще в феврале.

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    Два последних матча в сезоне нынешнем «Брайтон» проводил против лидеров АПЛ «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». «Шпорам» уступил в один мяч (1:2), «горожанам» — в два (0:2). Такие результаты пока дают команде Криса Хьютона возможность возвышаться над зоной вылета ровно на три очка.

    У «Вест Хэма» на два очка больше. А все благодаря сенсационной победе над «Манчестер Юнайтед» в последнем туре (3:1).

    С аналогичным счетом «железные» обыграли на выезде «Эвертон» в 5-м туре. А в 6-м «молотки» выстояли нулевую ничью в поединке против «Челси».

    Всеми последними успехами клуб полностью обязан Мануэлю Пеллегрини, которого нещадно критиковали за отвратительный старт текущего сезона (3 поражения и 9 пропущенных голов в 3-х стартовых турах). Ожидаем, что и на этот раз «Вест Хэм» будет ближе к победе, но куда проще поставить в данном случае на тотал.

    Ставка: тотал матча меньше 2,5 гола за 1,83.

    «Арсенал» — «Уфа»

    Футбол. РПЛ. 10-й тур

    Тульский «Арсенал» по итогам девяти сыгранных туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.

    «Оружейники» набрали очки в матчах с «Динамо» (0:0), «Ахматом» (3:1), «Енисеем» (0:0), «Крыльями Советов» (4:0) и «Рубином» (2:2). При этом команда Олега Кононова проиграла «Зениту» (0:1), ЦСКА (0:3), «Ростову» (0:1) и «Уралу» (1:2).

    Футболисты «Уфы» расположились на 14-й строчке в турнирной таблице, имея на своем счету восемь баллов. «Горожане» в этом сезоне смогли обыграть «Анжи» (3:0) и «Енисей» (2:1), а также разошлись миром с «Локомотивом» (0:0) и «Ростовом» (0:0). Свои поражения подопечные Сергея Томарова потерпели от «Краснодара» (0:1), «Динамо» (0:3), «Зенита» (0:2), «Ахмата» (1:2) и ЦСКА (0:3).

    Туляки весьма неплохо играют дома, уступив лишь «Ростову». «Уфа» при этом хуже выглядит на выезде, поэтому предлагаем сделать ставку на хозяев.

    Ставка: победа «Арсенала» с учетом форы 0 за 1,57.

    «Вердер» — «Вольфсбург»

    Футбол. Бундеслига. 7-й тур

    «Музыканты» начали с разгрома заштатной команды «Ворматия» (6:1) в Кубке Германии, после чего сыграли вничью в первом туре Бундеслиги против «Ганновера» (1:1) и победили во втором «Айнтрахт» (2:1).

    Беспроигрышная серия подопечных Флориана Кохфельдта в итоге достигла шести поединков благодаря ничьей с «Нюрнбергом» (1:1), а также победам над «Аугсбургом» (3:2) и «Гертой» (3:1). И только в предыдущем туре случилось гостевое поражение от «Штутгарта» (1:2), но это все равно оставляет «Вердер» на пятой строчке.

    «Вольфсбург» в Кубке Германии обыграл на выезде «Эльверсберг» (1:0), после чего сенсационно оставил не у дел в первом туре Бундеслиги вице-чемпиона «Шальке» (2:1). На этом команда не остановилась, и нанесла поражение в гостях еще одному участнику еврокубков «Байеру» (3:1).

    Судя по всему, от таких успехов у подопечных Бруно Лаббадии попросту закружилась голова, иначе трудно объяснить дальнейшие результаты коллектива. В последующих четырех поединках немецкого первенства они ни разу не выиграли, добыв три ничьи. Вряд ли получится прервать серию и в этот раз.

    Ставка: победа «Вердера» с форой 0 за 1,50.

    Общий коэффициент — 4,30. 0

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    2.45
  • Прогноз на матч Арсенал — Уфа
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Рига
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Вердер — Вольфсбург
  • Сегодня в 21:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Брайтон — Вест Хэм
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Завтра в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Йокерит — СКА
  • Завтра в 16:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Завтра в 16:30
    •  4.33
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Аугсбург
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    •  1.68
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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.30.
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