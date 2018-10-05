Прогнозы и ставки на футбол 5 октября

«Брайтон» — «Вест Хэм»

Футбол. АПЛ. 8-й тур

Первая и пока единственная победа «Брайтона» в этом сезоне — «виктория» над «Манчестер Юнайтед» (2-й тур, 3:2). Дальше — глухо.

С учетом Кубка лиги (вылет от «Саутгемптона») «чайки» не могут выиграть уже шесть матчей подряд. Единственный положительный момент — команда Хьютона не позволяет себя громить. Последний проигрыш с разницей в три мяча и более случался с «Брайтоном» в последнем туре прошлого сезона. А перед тем — еще в феврале.

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Два последних матча в сезоне нынешнем «Брайтон» проводил против лидеров АПЛ «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». «Шпорам» уступил в один мяч (1:2), «горожанам» — в два (0:2). Такие результаты пока дают команде Криса Хьютона возможность возвышаться над зоной вылета ровно на три очка.

У «Вест Хэма» на два очка больше. А все благодаря сенсационной победе над «Манчестер Юнайтед» в последнем туре (3:1).

С аналогичным счетом «железные» обыграли на выезде «Эвертон» в 5-м туре. А в 6-м «молотки» выстояли нулевую ничью в поединке против «Челси».

Всеми последними успехами клуб полностью обязан Мануэлю Пеллегрини, которого нещадно критиковали за отвратительный старт текущего сезона (3 поражения и 9 пропущенных голов в 3-х стартовых турах). Ожидаем, что и на этот раз «Вест Хэм» будет ближе к победе, но куда проще поставить в данном случае на тотал.

Ставка: тотал матча меньше 2,5 гола за 1,83.

«Арсенал» — «Уфа»

Футбол. РПЛ. 10-й тур

Тульский «Арсенал» по итогам девяти сыгранных туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.

«Оружейники» набрали очки в матчах с «Динамо» (0:0), «Ахматом» (3:1), «Енисеем» (0:0), «Крыльями Советов» (4:0) и «Рубином» (2:2). При этом команда Олега Кононова проиграла «Зениту» (0:1), ЦСКА (0:3), «Ростову» (0:1) и «Уралу» (1:2).

Футболисты «Уфы» расположились на 14-й строчке в турнирной таблице, имея на своем счету восемь баллов. «Горожане» в этом сезоне смогли обыграть «Анжи» (3:0) и «Енисей» (2:1), а также разошлись миром с «Локомотивом» (0:0) и «Ростовом» (0:0). Свои поражения подопечные Сергея Томарова потерпели от «Краснодара» (0:1), «Динамо» (0:3), «Зенита» (0:2), «Ахмата» (1:2) и ЦСКА (0:3).

Туляки весьма неплохо играют дома, уступив лишь «Ростову». «Уфа» при этом хуже выглядит на выезде, поэтому предлагаем сделать ставку на хозяев.

Ставка: победа «Арсенала» с учетом форы 0 за 1,57.

«Вердер» — «Вольфсбург»

Футбол. Бундеслига. 7-й тур

«Музыканты» начали с разгрома заштатной команды «Ворматия» (6:1) в Кубке Германии, после чего сыграли вничью в первом туре Бундеслиги против «Ганновера» (1:1) и победили во втором «Айнтрахт» (2:1).

Беспроигрышная серия подопечных Флориана Кохфельдта в итоге достигла шести поединков благодаря ничьей с «Нюрнбергом» (1:1), а также победам над «Аугсбургом» (3:2) и «Гертой» (3:1). И только в предыдущем туре случилось гостевое поражение от «Штутгарта» (1:2), но это все равно оставляет «Вердер» на пятой строчке.

«Вольфсбург» в Кубке Германии обыграл на выезде «Эльверсберг» (1:0), после чего сенсационно оставил не у дел в первом туре Бундеслиги вице-чемпиона «Шальке» (2:1). На этом команда не остановилась, и нанесла поражение в гостях еще одному участнику еврокубков «Байеру» (3:1).

Судя по всему, от таких успехов у подопечных Бруно Лаббадии попросту закружилась голова, иначе трудно объяснить дальнейшие результаты коллектива. В последующих четырех поединках немецкого первенства они ни разу не выиграли, добыв три ничьи. Вряд ли получится прервать серию и в этот раз.

Ставка: победа «Вердера» с форой 0 за 1,50.

Общий коэффициент — 4,30. 0