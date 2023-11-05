5 ноября состоится бой в рамках турнира UFC Brazil между Габриэлем Бонфимом и Николасом Далби в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:10 мск. Бонфим — Далби: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Габриэль Бонфим

Бразильский полусредневес является восходящей звездой UFC. Бонфим ярко выступил как на претенденткой серии Даны Уайта, так и в двух дебютных боях в промоушене.

В UFC на его счету 2 победы, достигнутые сабмишнами в первом раунде. В январе этого года Габриэль за 49 секунд разобрался с Муниром Лаззесом.

Следующий его соперник Тревин Джайлс продержался в октагоне на полминуты дольше. Бонфим обладает высочайшими борцовскими навыками.

Из 15-ти побед в карьере 14 были добыты в партере. У него лишь одна победа нокаутом и ни единого поражения в смешанных единоборствах.

Николас Далби

Далби дебютировал в UFC 8 лет назад, но дойти до статуса топа ему так и не удалось. Самая большая победа датчанина была достигнута над бывшим 15-м номером рейтинга полусредневесов Даниэлом Родригесом.

Единственное поражение в промоушене за последние 4 года Николас потерпел решением от ветерана Тима Минса. Но скандинаву уже самому 38, и UFC явно не планирует продвигать его вперед.

К этой встрече Далби подходит на серии из трех побед кряду. Скандинав владеет базой БЖЖ и каратэ, но чаще предпочитает драться в стойке, нежели на земле.

Николас всегда ведет поединки в размеренном темпе и никогда не рискует. У него неплохая точность попаданий (50%), но есть проблемы с ударной мощью. А последняя его победа нокаутом была еще в 2019 году.

Прогноз и ставка

Габриэль Бонфим по мнению букмекеров, является в этом поединке явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.15. На победу Николаса Далби предлагают сделать ставку за 5.80.

Скандинав неплохо показал себя в противостояниях с середняками. Но с такими бойцами, как Бонфим, он еще никогда не дрался. Бразилец моложе, физически крепче и гораздо техничнее.

Он, как минимум, не проиграет Далби в стойке, а на земле просто разобьет его. Едва ли Николас способен что-то противопоставить такому прессингу и давлению в партере. Ставка: победа Габриэля Бонфима сабмишном за 2.25.