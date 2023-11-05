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    Одержит ли Габриэль Бонфим третью победу кряду?

    Бонфим — Далби. Ставка (к. 2.25) и прогноз на бой, UFC Brazil, 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бонфим — Далби
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    Габриэль Бонфим
    5 ноября состоится бой в рамках турнира UFC Brazil между Габриэлем Бонфимом и Николасом Далби в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:10 мск. Бонфим — Далби: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Габриэль Бонфим

    Бразильский полусредневес является восходящей звездой UFC. Бонфим ярко выступил как на претенденткой серии Даны Уайта, так и в двух дебютных боях в промоушене.

    В UFC на его счету 2 победы, достигнутые сабмишнами в первом раунде. В январе этого года Габриэль за 49 секунд разобрался с Муниром Лаззесом.

    Следующий его соперник Тревин Джайлс продержался в октагоне на полминуты дольше. Бонфим обладает высочайшими борцовскими навыками.

    Из 15-ти побед в карьере 14 были добыты в партере. У него лишь одна победа нокаутом и ни единого поражения в смешанных единоборствах.

    Николас Далби

    Далби дебютировал в UFC 8 лет назад, но дойти до статуса топа ему так и не удалось. Самая большая победа датчанина была достигнута над бывшим 15-м номером рейтинга полусредневесов Даниэлом Родригесом.

    Единственное поражение в промоушене за последние 4 года Николас потерпел решением от ветерана Тима Минса. Но скандинаву уже самому 38, и UFC явно не планирует продвигать его вперед.

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    • К этой встрече Далби подходит на серии из трех побед кряду. Скандинав владеет базой БЖЖ и каратэ, но чаще предпочитает драться в стойке, нежели на земле.

    Николас всегда ведет поединки в размеренном темпе и никогда не рискует. У него неплохая точность попаданий (50%), но есть проблемы с ударной мощью. А последняя его победа нокаутом была еще в 2019 году.

    Прогноз и ставка

    Габриэль Бонфим по мнению букмекеров, является в этом поединке явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.15. На победу Николаса Далби предлагают сделать ставку за 5.80.

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    Скандинав неплохо показал себя в противостояниях с середняками. Но с такими бойцами, как Бонфим, он еще никогда не дрался. Бразилец моложе, физически крепче и гораздо техничнее.

    Он, как минимум, не проиграет Далби в стойке, а на земле просто разобьет его. Едва ли Николас способен что-то противопоставить такому прессингу и давлению в партере. Ставка: победа Габриэля Бонфима сабмишном за 2.25.

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    Бонфим — Далби: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Габриэль Бонфим третью победу кряду?
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