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    Сколько раундов продержится соперник Ломаченко?

    Ломаченко — Комми. Прогноз и ставка на бокс 12 декабря 2021 года

    Прогнозы на бокс
    Прогноз и ставки на Ломаченко — Комми
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    Василий Ломаченко
    Рано утром по Москве 12 декабря в Нью-Йорке украинец Василий Ломаченко проведет бой в легком весе против ганца Ричарда Комми. Поединок не титульный, однако, скорее всего, победитель получит шанс побороться за чемпионской пояс. Начало — в 05:00 мск. Ломаченко — Комми: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Василий Ломаченко

    Украинцу Ломаченко 33 года. За свою профессиональную карьеру он провел 17 боев, в которых 15 раз праздновал победу, дважды проигрывал.

    В карьере Ломаченко пояса в полулегком и легком весе по версиям WBO, WBA и WBC.

    Предыдущий бой украинец провел против японца Накатани, в котором показал свои лучшие качества — высокую скорость и техничность, прежде всего в обороне.

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    • В характере Ломаченко агрессивно начинать бои, беря соперника измором и высокой интенсивностью предложенных действий. Впрочем, это чревато тем, что в случае, если быстро измотать оппонента не получится, можно просесть самому (что и случилось в бою против Лопеса).

    Скорее всего, этот бой Лома проведет по привычному шаблону, хотя его соперник имеет довольно мощную двойку, от которой может хорошо прилететь при недостатке осмотрительности.

    Во время официального взвешивания перед боем Ломаченко показал 60.9 кг.

    Ричард Комми

    Представитель Ганы Комми на год старше своего соперника. У Комми более впечатляющий послужной список: 33 боя, в которых одержано 30 побед, 27 из которых нокаутом.

    В коллекции ганца пояса по версиям IBF и WBC в легком весе.

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    • «Клиентами» Комми всегда считались более массивные и мощные боксёры, чем он сам. Именно в бою с такими типажом соперников Комми мог показывать свой лучший бокс. Однако Ломаченко как раз антипод такого спортсмена.

    Ричард Комми
    globallookpress.com

    К фирменной манере ганца можно отнести и долгую разведку боем. Комми не психует, не бросается в атаку, а долго выцеливает и ждет своего шанса, понемногу выматывая соперника.

    Все прогнозы на бокс

    И в нужный момент: джеб-кросс и джеб-оверхенд. И вот она победа.

    Как отмечалось выше, Комми всего на год старше Ломаченко, но по мнению ряда экспертов, ганец уже утратил свои лучшие кондиции, и, скорее всего, уже не сможет их вернуть даже ради последнего похода за титулом.

    Вес Комми перед боем — 60.9 кг (аналогичный сопернику).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в бою довольно однозначны в своих прогнозах: 1.10 на Ломаченко и 8.50 на Комми.

    При этом тотал даже 5.5 идет за 1.15 — то есть конторы ожидают скорее затяжной бой, хотя и с предрешённым победителем (что отчасти странно при таком огромном перевесе в пользу одного из боксеров, и скорее говорит о заниженности кэфов на украинца).

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    У сравнительно возрастных боксеров вопрос выносливости выход на первый план. Как представляется, у Ломаченко с этим фактором немного лучше — украинец явно свежее и готов навязать свой сценарий боя.

    Но не стоит сбрасывать со счетов огромный опыт Комми. Просто так 30 нокаутов не добываются.

    Взвесив все за и против, делаем ставку на победу Ломаченко в 7-9 раундах — коэффициент на это в районе 4.30.

    В качестве компромиссного варианта можно рассмотреть вариант с ТБ 8.5 — здесь коэффициент около 1.70.

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    Ломаченко — Комми: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на бокс. Сколько раундов продержится соперник Ломаченко?
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