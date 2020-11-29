Машина времени работает. Дедушки Майк и Рой показали класс

В Лос-Анджелесе состоялся показательный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом младшим. К этому поединку можно относится по-разному, но он однозначно заставил любителей бокса понастальгировать. При этом оба боксера показали неплохой уровень, учитывая их возраст и кондиции.

Большая концентрация легенд

Сразу три легенды бокса оказались в ринге. Брюс Баффер, Майк Тайсон и Рой Джонс — такого легендарного состава любители бокса не видели давно. По всем было видно, что возраст берет свое — общая цифра троих составила 181 год. Несмотря на это, поединок получился достаточно интересным и натолкнул на ностальгию. О старте встречи пишет Игорь Брагин, обозреватель «Чемпионата».

Майк Тайсон и Рой Джонс BTSportBoxing

«28 ноября 2020 года Лос-Анджелес прикоснулся к легендам. На ринг, установленный в легендарном "Стейплс Центре", вышли живые легенды — бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс — младший. Представлял этот бой для миллионов фанатов по всему миру не менее легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер.

Ну вы помните его легендарную фразу: "Let's get ready to rumble!" (»Готовьтесь в драке!«), которую он произносил перед самыми крутыми боксёрскими поединками в истории с начала 1980-х годов. В 1992 году Майкл запатентовал эту фразу, которую знает каждый более-менее интересующийся боксом человек. Ну и кто другой мог анонсировать такой поединок?

Лучший выставочный бой, который я когда-либо видел Джордж Форман

В момент нахождения в ринге Баффера, Тайсона и Джонса на троих легендам был, вам трудно будет в это поверить, 181 год. Несмотря на это, в сердцах фанатов теплилась надежда на то, что бой получится, шоу превзойдёт все ожидания. Это было несложно, поскольку ожидания большинства были занижены. Мало кто верил, что сбросивший 45 килограммов Тайсон сумеет бодрячком продержаться все 8 раундов, пусть и по 2 минуты».

Ностальгия и шорты Тайсона

Майк вышел в ринг в своих легендарных черных коротких шортах, да еще и черную шапочку надел. Ностальгия нахлынула на Микаила Гусейнова с «Чемпионата».

«Появление Тайсона вызвало настоящую ностальгию. Чего стоят только традиционные для Майка простые скромные чёрные шорты, в которых он выходил на ринг на протяжении всей профессиональной карьеры. Возвращение на ринг Джонса также всколыхнуло в памяти множество эпизодов из его богатой карьеры. Ну а после того как спортсмены были представлены, началась сама битва».

Старенькие да удаленькие

Возраст отражался лишь на лицах. Чего только стоили передвижения Тайсона. Скорость движений и рвение атаковать просто поражали. Рой Джонс выглядел более сдержано, однако умело удерживал Майка джебами и в клинчах, чтобы не дать ему работать. О 16 минутах зрелища пишет Sport24.

«В итоге Джонс и Тайсон провели в ринге все отведенные 16 минут, по ходу которых наблюдать за обоими было действительно интересно. Происходящее не выглядело как противостояние двух измученных пенсионеров.

Это напомнило поединок двух стариков на барбекю Снуп Догг

Если бы мы проводили параллели, то представьте, что вы смотрите какое-то видео на ютубе, выставив скорость 0,75. Вот именно так можно охарактеризовать общее впечатление от боя Тайсона и Джонса, которые двигались в темпе мужчин за 50, при этом не забыв свою технику.

Майк и Рой BTSportBoxing

Более-менее предсказуемым итогом стала ничья. Майк Тайсон и Рой Джонс с этим не совсем согласны, оба выразили желание повторить, а Рой успел лишний раз напомнить всем о наличии у него гражданства РФ, в послематчевом интервью поблагодарив россиян».

Машина времени

Не забыв технику, которую раньше демонстрировали, боксеры на время перенесли фанатов в прошлое. Детали 16-минутного поединка легенд описал Андрей Баздрев со «Спорт Экспресс».

«В третьем раунде оба начали фыркать и хрипеть. Тренеры в углах требовали от боксеров странное: 'Покажи тигра, покажи пулемет!' Но, кажется, единственным, что мог сегодня изобразить Тайсон, был носорог или разъяренный гиппопотам.

Фрагмент BTSportBoxing

Начал первый раунд он здорово: сдваивал джеб, быстрым первым шагом пытался сократить дистанцию, Рой двигался в разные стороны, пытаясь использовать весь ринг, растянуть пространство и время, — ну и к концу первой двухминутки Тайсон уже устал. Джонс, казалось, тоже — к третьему раунду, но соперник замедлился, в основном на ногах, и у Роя появились возможности чаще встречать и контратаковать. Урона особенного он не наносил, как, впрочем, и Тайсон, самые опасные удары которого шли в защиту или по корпусу.

Пару раз и тот и другой довольно пугающим образом промазали. Джонс бросил удар в голову, Тайсон уклонился, пробил два хука в корпус напоследок — за пару мгновений до финального гонга.

Я не согласен с решением судей. Я победил Тайсона. Конечно, прочувствовал его удары, особенно по корпусу, но считаю, что я был лучше Рой Джонс

Жюри, конечно, выставило ничью — как будто могло быть иначе. Боксеры почувствовали себя живыми — и, наверное, снова немножко богатыми. Зрители ощутили, как работает машина времени».

Тайсон набрал впечатляющие кондиции

«Железный Майк» долгое время бездействовал. Он много пил, набрал лишний вес. Ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы вернуться в форму и у него получилось. На Sports.Ru отметили, насколько мощно выглядел Тайсон в свои 54 года.

«Два главных фактора, почему этот бой был выставочным, а не официальным: время раундов и перчатки. Вместо стандартных трехминуток Тайсону и Джонсу сделали по две, а 10-унцовые перчатки заменили 12-унцовыми — теми, в которых проводят спарринги, а не поединки.

Все это было обоснованно. Тайсону 54 года, он не дрался 15 лет и только недавно вспомнил, что такое тренировки. Состояние Джонса получше — последний раз выступал в 2018-м, а сейчас ему 51. Поэтому двухминутные раунды позволили боксерам не помереть от усталости уже на старте боя, а зрителям — от скучного и монотонного темпа. Перчатки при этом банально сохраняли спортсменам здоровье.

За 16 минут боя мы не увидели падающих от беспомощности и задыхающихся стариков, но при этом и не увидели боксеров, которые боятся попасть друг по другу.

Думаю, что я победил Джонса, хотя согласен и на ничью. Почему? Потому что я развлек публику, фанаты были счастливы это увидеть Майк Тайсон

Тайсон сразу же начал давить, включил коронный маятник и сокращал дистанцию. Джонс отдал центр ринга, но благодаря работе на ногах кружил вокруг соперника как в лучшие годы, стараясь держать его на джебе. Несколько раз Майк очень опасно бил, а панчи пролетали в миллиметрах от челюсти Роя.

Когда Тайсон оказывался на ближней дистанции, то Джонс разумно включал вязкий клинч, в котором нейтрализовывал мощь Майка. А она действительно была: поединок отлично показал, что нынешний Тайсон способен бить не только по лапам, но и достойно выглядеть в поединке.

После боя

Почти все 8 раундов прошли по одному сценарию: Майк сокращал, а Рой либо вязал, либо отходил на футворке. Единственный момент — ближе к концу боя Джонс все-таки чутка прибавил (на приличной скорости выбрасывал несколько одноименных прямых или боковых — кайф!). Тайсон все это время искал возможность для нокаута, но чувство дистанции и ринга у Роя было лучше».

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