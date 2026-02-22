«МЮ» выиграет у «Эвертона», «Пиза» не уступит во Флоренции

В экспрессе разберем матчи в чемпионатах Италии, Англии и Испании. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 23 февраля с коэффициентом для ставки за 7.98.

«Фиорентина» — «Пиза»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Выступая в Лиге конференций, «Фиорентина» параллельно пытается выбраться из зоны вылета в Серии А. За 13 туров до финиша чемпионата положение остаётся непростым, однако прогресс заметен. В минувший уик-энд «фиалки» прервали трёхматчевую серию без выигрышей, взяв реванш у «Комо» за недавнее поражение в Кубке Италии — победа 2:1 на поле шестой команды таблицы.

В четверг «Фиорентина» уверенно разобралась с польской «Ягеллонией» (3:0). Главный тренер Паоло Ваноли задействовал смешанный состав, примерно наполовину состоявший из игроков резерва.

Единственную победу в сезоне «Пиза» добыла ещё в начале ноября, обыграв «Кремонезе» (1:0). Затем последовала серия из 14 официальных матчей без выигрышей — восемь поражений, включая три в четырёх последних турах. Неудачи привели к отставке Альберто Джилардино. Под руководством Оскара Хильемарка команда сыграла вничью с «Вероной» (0:0), но уступила «Милану» (1:2).

После смены наставника место в основе потерял центрфорвард Хенрик Мейстер, забивший только два гола в сезоне. Хильемарк пока ищет оптимальный вариант на острие атаки: в двух предыдущих матчах там выходили новички зимнего трансферного окна — Рафиу Дуросинми и Филипп Стоилкович.

Ставка: «Комо» не проиграет за 2.25.

«Алавес» — «Жирона»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

«Алавес» идёт 14-м в Ла Лиге с 26 очками, всего на два балла выше зоны вылета. Сезон для команды складывается нестабильно: семь побед, пять ничьих и 12 поражений в 24 турах. В последних четырёх матчах клуб набрал семь очков, включая ничью с «Севильей», что подтверждает способность навязывать борьбу даже более сильным соперникам.

Главная слабость команды — низкая результативность: всего 21 забитый мяч за весь сезон. Возвращение Джонни Отто после дисквалификации должно укрепить оборонительные линии, однако травмы Вилле Коски и Карлоса Протесони ограничивают глубину состава.

«Жирона» располагается на 12-м месте с 29 очками и находится в более спокойной турнирной позиции, но расслабляться рано. Под руководством Мичела команда выиграла четыре из последних семи матчей, уступив лишь однажды. Важная победа была одержана над «Барселоной» (2:1), которая добавила «Жироне» уверенности.

Ожидается равная и напряжённая встреча. «Алавес» постарается сыграть компактно и дисциплинированно, делая упор на оборону и стандарты, в то время как «Жирона» будет стремиться контролировать мяч и создавать моменты через позиционные атаки.

Ставка: Обе не забьют за 1.83.

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

«Эвертон» демонстрирует стабильность, но не слишком результативен. Серия из четырёх матчей без поражений прервалась в игре с «Борнмутом» (1:2), когда соперник сумел переломить ход встречи во второй половине второго тайма. Говорить о перспективах команды в еврокубках сложно: три победы в 11 последних турах выглядят недостаточно убедительно на фоне соседей по таблице.

Главной потерей остаётся Джек Грилиш, который выбыл до конца сезона из-за перелома стопы. В атаке «ириски» полагаются на результативность Тимо Барри, Илимана Ндиайе, Кирнана Дьюсбери-Холла и Бето. Отлично проявляет себя Джеймс Гарнер, который в новом году стабильно выполняет огромный объём работы.

«Манчестер Юнайтед» показывает впечатляющий прогресс под руководством Майкла Каррика. Тринадцать очков в пяти последних турах вернули команду в борьбу за Лигу чемпионов. Отсутствие еврокубковых матчей в этом сезоне играет «красным дьяволам» на руку — силы конкурентов в АПЛ постепенно иссякают.

На выезде «МЮ» чувствует себя уверенно. В девяти последних визитах в Ливерпуль команда пять раз обыгрывала «Эвертон», а в шести матчах забивала минимум два мяча. «Красным дьяволам» по силам завоевать три очка.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 1.94.

Общий коэффициент — 7.98.