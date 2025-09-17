В очередном экспрессе рассмотрим матчи Лиги чемпионов.

«ПСЖ» — «Аталанта»

Футбол. Лига чемпионов

Действующий обладатель трофея Лиги чемпионов стартует в новом еврокубковом сезоне на домашней арене. Хотя «ПСЖ» подходит к началу турнира после серии побед, последние недели для Луиса Энрике выдались непростыми. Сразу несколько игроков получили повреждения: в сборной Франции травмировались Дуэ и Дембеле, в поединке Лиги 1 против «Ланса» уже на 30-й минуте поле покинул Кварацхелия, а позже проблемы со здоровьем возникли у Ли Кан-Ина и Беральдо. Несмотря на глубину состава, эти футболисты играют ключевую роль в построении команды.

«Аталанта» завершила прошлый чемпионат Италии на третьем месте, оставив позади такие клубы, как «Ювентус», «Рома», «Фиорентина», «Лацио» и «Милан». Команда имеет большой опыт выступлений в Лиге чемпионов. При Джан Пьеро Гасперини бергамаски почти десятилетие стабильно входили в число лидеров Серии А, однако этим летом тренер возглавил «Рому», а его место занял Иван Джурич. По мнению букмекеров, фаворитом встречи является «ПСЖ».

«Аталанта», несмотря на смену тренера, провела активное трансферное окно, потратив 126 миллионов евро — для Серии А сумма очень серьёзная. Старт сезона в чемпионате вышел неудачным: ничьи с «Пизой» и «Пармой» (по 1:1). Лишь в последнем туре команда уверенно разгромила «Лечче» со счётом 4:1.

Учитывая состояние обеих команд, можно ожидать, что гости из Бергамо дадут бой в Париже и не останутся без положительного результата.

Ставка: Победа «Аталанты» с форой (+1.5) за 1.65.

«Ливерпуль» — «Атлетико»

Футбол. Лига чемпионов

В среду, 17 сентября, «Ливерпуль» примет на «Энфилде» мадридский «Атлетико». Подопечные Арне Слота считаются одними из главных фаворитов текущей Лиги чемпионов, однако к игре у многих остаются вопросы.

Красные стартовали в АПЛ идеально — четыре победы в четырех матчах. Но за сухой статистикой не скрыть проблем: в обороне команда допускала ошибки, пропустив по два мяча от «Ньюкасла» и «Борнмута». В игре с «Бернли» пришлось дожимать соперника лишь за счет пенальти на последних минутах, а в матче против «Арсенала» «Ливерпуль» действовал осторожно и не выглядел сильнее конкурента. Отдельные лидеры пока далеки от оптимальной формы: Мохаммед Салах не демонстрирует привычной результативности, а новичок Флориан Вирц пока не отметился ни голами, ни ассистами.

У «Атлетико» старт в Ла Лиге оказался тяжелым: два очка в трех турах против команд-середняков и поражение от «Эспаньола». Лишь победа над «Вильярреалом» (2:0) слегка снизила напряжение, но и она выглядела неубедительной — соперник имел несколько отличных шансов, включая удар в штангу. В атаке мадридцы зависят от Антуана Гризманна, но лидер сезона начал слабо, а ярких индивидуальных выступлений пока нет.

Несмотря на статус фаворита «Ливерпуля», недооценивать «Атлетико» не стоит. Испанцы регулярно показывают особый настрой именно в Лиге чемпионов.

Ставка: Победа «Ливерпуля» за 1.50.

«Бавария» — «Челси»

Футбол. Лига чемпионов

Один из центральных матчей стартового тура Лиги чемпионов пройдет в Мюнхене, где «Бавария» примет «Челси». Немецкий клуб, вернувший себе чемпионский титул в Бундеслиге, в прошлом розыгрыше не сумел реализовать амбиции в Европе — путь завершился в плей-офф после встречи с «Интером», будущим финалистом турнира.

«Челси» же постепенно возвращается на лидирующие позиции. После ухода Романа Абрамовича клуб пережил несколько трансферных кампаний и смену тренеров, а летом команда Энцо Марески добилась первого громкого успеха со времен победы в ЛЧ-2021 — выиграла клубный чемпионат мира в США.

Фаворитом встречи является «Бавария». Летом клуб избежал больших потерь, хотя расстался с Телем, Команом и Сане. Взамен состав усилили Джонатан Та из «Байера» и Луис Диас из «Ливерпуля», которые быстро влились в игру команды. Новый сезон «Бавария» начала уверенно: победа в Суперкубке Германии над «Штутгартом» (2:1), три победы в чемпионате и успешный старт в Кубке.

«Челси» потратил порядка 300 миллионов евро на усиление состава. Среди новичков — Жоао Педро, Эстевао, Гиттенс, Гарначо и Хато. Одновременно синие продали ряд игроков, что потребовало от Марески перестраивать команду в сжатые сроки. С учетом атакующего потенциала обеих команд, их трансферных вложений и стиля игры, этот поединок должен быть результативным.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.51.

Общий коэффициент — 3.73.