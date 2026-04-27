В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Финиксе на «Мортгейдж Матчап Центр» 28 апреля. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Финикс — Оклахома с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» вышел в плей-ин, заняв итоговое 7-е место на Западе. «Солнечные» в 82 матчах регулярного чемпионата одержали 45 побед и потерпели 37 поражений.

Последние матчи: «Финикс» проиграл «Оклахоме» в третьем матче серии (109:121).

Не сыграют: С травмой ноги из строя команды выбыл Марк Уильямс.

Состояние команды: Вся надежда «Финикса» на Букера и других игроков. При своих трибунах «солнечным» нужно исправлять ситуацию. В противном случае для «Санз» плей-офф может завершиться.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места Западной конференции. «Громовержцы» в 82 матчах регулярного чемпионата одержали 64 победы и потерпели 18 поражений.

Последние матчи: «Оклахома» уверенно забрала три матча в противостоянии против «Финикса» (121:109). Ключевую роль в победе команды внёс Шэй Гилджес-Александер, набравший 42 очка.

Не сыграют: «Оклахоме» из-за травмы колена не поможет Томас Сорбер.

Состояние команды: В матчах плей-офф «громовержцы» также переиграли «Финикс» (120:107, 119:84).

Статистика для ставок

«Оклахома» вышла в плей-офф с 1-го места Западной конференции

«Финикс» переиграл «Голден Стэйт» в финале плей-ин (111:96)

«Оклахома» обыгрывает «Финикс» в серии (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.20. На победу «Финикса» — 4.55.

ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Оклахома» может оформить «свип» уже в предстоящей игре, «громобойцы» ведут в счёте 3:0. Ожидаем от гостей очередной победы и выход во второй круг плей-офф.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 213.5 с коэффициентом 1.90.