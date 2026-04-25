прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 26 апреля. Начало встречи — в 22:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Портленд — Сан-Антонио с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Портленд»

Турнирная таблица: «Портленд» вышел в плей-ин турнира, расположившись на итоговом 8-м месте, одержав 42 победы и потерпев 40 поражений.

Последние матчи: «Портленд» не смог воспользоваться кадровыми проблемами «Сан-Антонио», проиграв техасцам в третьей игре серии (108:120).

Не сыграют: Защитник Дэмиан Лиллард не сыграет из-за травмы ахиллового сухожилия.

Состояние команды: В последних матчах «Портленд» одержал победы над «Финиксом» (114:110), «Сакраменто» (122:110). В матчах плей-офф «речники» обменялись победами с «Сан-Антонио» (106:103, 98:111).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» вышел в плей-офф, заняв итоговое второе место в Западной конференции, техасцы одержали 62 победы и потерпели 20 поражений.

Последние матчи: «Сан-Антонио» во второй раз в серии против «Портленда» вышел вперёд (120:108). Ключевую роль в победе «шпор» сыграл Стефон Кас, набравший 33 очка.

Не сыграют: С травмой лодыжки встречу пропустит защитник «шпор» Джордан Маклафлин. Лидер команды Виктор Вембаньяма получил сотрясение во второй игре против «Портленда» и может выбыть из строя на несколько игр плей-офф.

Состояние команды: В последних матчах плей-офф и регулярного чемпионата «Сан-Антонио» проиграл «Денверу» (118:128), «Портленду» (103:106) и выиграл у «Далласа» (139:120), «Портленда» (111:98).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» вышел в плей-офф со 2-го места Западной конференции

«Портленд» в плей-ин переиграл «Финикс» (114:110)

«Сан-Антонио» обыгрывает «Портленд» в серии (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.44. На победу «Портленда» — 2.80.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Сан-Антонио» не может больше себе позволить оступиться без своего лидера Вембаньямы. В третьей игре серии «шпоры» показали «Портленду», что лёгкой прогулки у соперника не будет. Ставим на очередную победу гостей.

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-7.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.87.