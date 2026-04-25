Сравняет ли «Денвер» счёт в серии?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.80

В четвёртом матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 26 апреля. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Миннесота — Денвер с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Миннесота»

Путь в плей-офф: «Миннесота» в Западной конференции заняла итоговое 6-е место, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения.

Последние матчи: «Лесные волки» нанесли поражение «Денверу» в третьей встрече противостояния (113:96). В составе «Тимбервулвз» результативной игрой отметился Айо Досунму, набравший 25 очков.

Не сыграют: Из-за болезни встречу против «Денвера» пропустит Джейлин Кларк.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата и плей-офф команда из Миннеаполиса выиграла у «Нью-Орлеана» (132:126), «Хьюстона» (136:132), а также проиграла в матче против «Денвера» (105:116).

«Денвер»

Путь в плей-офф: «Денвер» вышел в первый круг плей-офф НБА с третьего места Западной конференции. В регулярном сезоне «самородки» одержали 54 победы и потерпели 28 поражений.

Последние матчи: «Наггетсы» в гостях проиграли «Миннесоте» со счётом 96:113. Несмотря на проигрыш лучшим игроком матча стал лидер «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов.

Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия из строя команды выбыл Пэйтон Уотсон. В лазарете «самородков» также находится травмированный Арон Гордон.

Состояние команды: «Денвер» проиграл «Миннесоте» во второй игре подряд. Счёт в серии теперь 1:2 — не в пользу «самородков». Отметим, что до матчей плей-офф с «лесными волками» у «наггетсов» была победная серия из 13 матчей.

Статистика для ставок

«Денвер» вышел в плей-офф с 3-го места Западной конференции

«Миннесота» вышла в плей-офф с 6-го места Западной конференции

«Миннесота» vs «Денвер»: счёт в серии — 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Денвера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. На победу «Миннесоты» — 2.00.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Никола Йокич набрал хорошую форму в последних матчах плей-офф. Ожидаем, что серб сможет помочь своей команде добиться положительного результата в предстоящей игре серии с «Миннесотой».

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Миннесота» — «Денвер» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В трёх матчах серии «Денвер» и «Миннесота» набрали на двоих 209, 221 и 233 очка.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Миннесота» — «Денвер» принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТМ 228.5 с коэффициентом 1.93.