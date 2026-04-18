Начнёт ли «Хьюстон» серию против «озёрников» с победы?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.85

В первом матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 19 апреля. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф с 4-го места Западной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата команда одержала 53 победы и потерпела 29 поражений.

Последние матчи: В заключительном туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл у «Юты» (131:107). Весомый вклад в победу команды внёс Руи Хатимура, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

Не сыграют: В первом матче плей-офф против «Хьюстона» не сыграет Лука Дончич. В лазарете «озёрников» также находятся Остин Ривз и Джексон Хейс.

Состояние команды: «Лейкерс» одержали третью победу подряд в сезоне, переиграв не только «Юту», но и «Финикс» (101:73) с «Голден Стэйт» (119:103).

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» обеспечил себе путёвку в плей-офф, заняв 5-е место на Западе при 52 победах и 30 поражениях.

Последние матчи: Клуб из Техаса одержал домашнюю победу над «Мемфисом» (132:101). В составе «Хьюстона» результативной игрой отметился Клинт Капела, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов.

Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» с травмой лодыжки находится Стивен Адамс.

Состояние команды: В последних матчах регулярного сезона «Рокетс» обыграли «Филадельфию» (105:102), «Финикс» (119:105), «Голден Стэйт» (117:116). Лишь в одной встрече баскетболисты «Хьюстона» оступились, уступив «Миннесоте» (132:136).

В этом сезоне «Лейкерс» дважды обыграли «Хьюстон» (124:116, 100:92)

«Хьюстон» одержал одну победу над «Лейкерс» (119:96)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хьюстона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.48. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.65.

ТБ 205.5 и ТМ 205.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас находится не в самой лучшей игровой форме, у «озёрников» много ключевых игроков — в лазарете. У «Хьюстона» есть возможность открыть серию против «озёрников» победой.

Ставка: Фора «Хьюстона» (-4.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 206.5 с коэффициентом 1.90.