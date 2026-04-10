прогноз на матч НБА, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Атланте на «Стейт Фарм Арене» 11 апреля. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Атланта — Кливленд с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Атланта»

Турнирная таблица: «Атланта» продолжает борьбу за прямую путевку в плей-офф. На данный момент «ястребы» занимают 5-е место, одержав 45 побед и потерпев 35 поражений.

Последние матчи: Команда из Джорджии допустила новую осечку на финише регулярного чемпионата. В гостях «Атланта» проиграла «Кливленду» (116:122).

Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл Джок Ландейл.

Состояние команды: В последних матчах «Атланта» одержала победы над «Орландо» (130:101), «Бостоном» (112:102), «Бруклином» (141:107), а также уступила в игре против «Нью-Йорка» (105:108).

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 4-е место в Восточной конференции, одержав 51 победу и потерпев 29 поражений. Баскетболисты уже обеспечили себе участие в первом круге плей-офф.

Последние матчи: «Кавальерс» на домашней арене переиграли «Атланту» (122:116). Ключевую роль в победе команды сыграл Донован Митчелл, набравший 31 очко.

Не сыграют: В составе «Кливленда» из-за травмы не сыграет Томас Брайант.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Кливленд» переиграл «Мемфис» (142:126), «Индиану» (117:108), «Голден Стэйт» (118:111) и проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:127).

В этом сезоне «Кливленд» дважды переиграл «Атланту» (122:116, 117:109)

«Атланта» одержала одну победу над «Кливлендом» (130:123)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Атланты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.30. На победу «Кливленда» — 3.52.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Кливленд» и «Атланта» встретятся за последние три дня во второй раз между собой. Несмотря на то, что «кавалеристы» уже вышли в плей-офф, команда намерена не сбавлять обороты. Ожидаем новой победы «кавалеристов» над «ястребами».

Ставка: Фора «Кливленда» (+6.5) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: В последней очной встрече баскетболисты «Атланты» и «Кливленда» набрали на двоих 238 очков.

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.87.