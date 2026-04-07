В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Индианаполисе на «Гейнбридж Филдаус» 8 апреля. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Индиана — Миннесота с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Индиана»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Индиана» занимает 14-е место, одержав 18 побед и потерпев 60 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Индиана» потерпела фиаско в матче против «Кливленда» (108:117)
Не сыграют: С травмой ахилла из строя команды выбыл лидер Тайриз Хэлибертон, а с травмой ноги в лазарете клуба из Индианаполиса находится Оби Топпин.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Индиана» одержала победы над «Чикаго» (145:126), «Майами» (135:118), но проиграла «Шарлотт» (108:129), «Лос-Анджелес Клипперс» (113:114).
«Миннесота»
Турнирная таблица: «Миннесота» в Западной конференции занимает 6-е место, одержав 46 побед и потерпев 32 поражения.
Последние матчи: «Лесные волки» в родных стенах уступили «Шарлотт» со счётом 108:122.
Не сыграют: С травмами колена в лазарете команды находятся Джейден Макдэниелс и Энтони Эдвардс.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Миннесота» переиграла «Даллас» (124:94), но уступила в матчах против «Филадельфии» (103:115), «Детройта» (108:113, 87:109).
Статистика для ставок
- «Миннесота» занимает 6-е место в Западной конференции
- «Индиана» занимает 14-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Миннесота» выиграла у «Индианы» (114:110)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Миннесоты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.14. На победу «Индианы» — 5.70.
ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
Прогноз: «Миннесота» проиграла в третьем матче подряд, но у «лесных волков» есть шанс прервать череду неудачных встреч. Как обыгрывать «иноходцы» баскетболисты из Миннеаполиса уже знают.
Ставка: Фора «Миннесоты» (-12.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: В первом круге регулярного чемпионата «Индиана» и «Миннесота» набрали на двоих 224 очка.
Ставка: ТМ 231.5 с коэффициентом 1.90.