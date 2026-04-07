прогноз на матч НБА, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 8 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бостон — Шарлотт с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Бостон»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Бостон» занимает второе место, одержав 53 победы и потерпев 25 поражений. «Кельты» уже обеспечили себе участие в плей-офф и доигрывают регулярный чемпионат, пытаясь удержать место в топ-2, не подпуская к себе «Нью-Йорк» и «Кливленд».

Последние матчи: «Бостон» в минувшем туре регулярного чемпионата одержал победу над «Торонто» (115:101). В составе «кельтов» результативной игрой отметился Джейлен Браун, набравший 26 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и

ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Бостон» переиграл «Милуоки» (133:101), «Майами» (147:129), «Шарлотт» (114:99) и проиграл «Атланте» (102:112).

«Шарлотт»

Турнирная таблица: «Шарлотт» улучшил положение в Восточной конференции, поднявшись на 8-е место, одержав 43 победы и потерпев 36 поражений. «Шершни» ведут заочную борьбу с «Филадельфией» и «Торонто», которые расположились на 7-й и 6-й строчках соответственно, одержав также 43 виктории.

Последние матчи: «Шершни» в гостях переиграли «Миннесоту» (122:108). Весомый вклад в победу команды внёс защитник Ламело Болл, который набрал 35 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Шарлотт» одержал победу в четвёртом матче подряд, помимо успеха в игре с «Миннесотой» баскетболисты Чарльза Ли переиграли «Индиану» (129:108), «Финикс» (127:107), «Бруклин» (117:86).

Статистика для ставок

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции

«Шарлотт» занимает 8-е место в Восточной конференции

В первом круге «Шарлотт» одержал победу над «Бостоном» (118:89)

«Бостон» взял реванш у «Шарлотт» со счётом 114:99

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.39. На победу «Шарлотт» — 2.98.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Оба клуба находятся на ходу, но «кельты» могут ослабить хватку, так как уже вышли в следующий раунд. «Шарлотт» же от раунда плей-офф отделяет всего одна победа, команда при определенных раскладах может зацепиться за место в топ-6. Можно рассмотреть ставку в пользу «Шарлотт».

1.85 Фора «Шарлотт» (+6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Бостон» — «Шарлотт» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Фора «Шарлотт» (+6.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В среднем за игру «Бостон» и «Шарлотт» набирают на двоих 210 очков. Можно остановить свой выбор и сыграть на тотале поединка.

1.90 ТМ 219.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Бостон» — «Шарлотт» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТМ 219.5 с коэффициентом 1.90.