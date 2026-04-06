В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арене» 7 апреля. Начало встречи — в 04:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Денвер — Портленд с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Денвер»
Турнирная таблица: «Денвер» в Западной конференции занимает 3-е место, одержав 50 побед и потерпев 28 поражений. «Самородки» вышли в плей-офф напрямую.
Последние матчи: «Наггетсы» на своей арене переиграли «Сан-Антонио» (136:134 ОТ). Ключевую роль в поединке сыграл Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 40 побед и 13 передач.
Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия из строя команды выбыл Пэйтон Уотсон.
Состояние команды: Победная серия «Денвера» насчитывает 8 матчей, помимо встречи с «Сан-Антонио», «самородки» переиграли «Юту» (130:117, 135:129), «Голден Стэйт» (116:93), «Даллас» (142:135), «Финикс» (125:123), «Портленд» (128:112), «Торонто» (121:115).
«Портленд»
Турнирная таблица: «Портленд» расположился на 9-м месте в Западной конференции, в 78 матчах команда одержала 40 побед и потерпела 38 поражений. Отметим, что «Трэйл Блэйзерс» будет бороться за выход в плей-офф через стадию плей-ин.
Последние матчи: «Речники» смогли на выезде обыграть «Нью-Орлеан» (118:106). Результативной игрой отметился Джру Холидей, защитник отправил в кольцо соперника 27 очков.
Не сыграют: Защитник Дэмиан Лиллард не сыграет из-за травмы ахиллового сухожилия.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Портленд» одержал победы над «Лос-Анджелес Клипперс» (114:104), «Вашингтоном» (123:88), «Милуоки» (130:99), а также проиграл «Далласу» (93:100).
Статистика для ставок
- «Денвер» занимает 3-е место в Западной конференции
- «Портленд» занимает 9-е место в Западной конференции
- В этом сезоне «Денвер» дважды обыграл «Портленд» (128:112, 157:103)
- «Портленд» переиграл «Денвер» со счётом 109:107
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Денвера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. На победу «Портленда» — 3.75.
ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Денвер» выдаёт победную серию из 8 матчей, хорошую форму набрал лидер команды Никола Йокич. Не исключаем, что «самородки» снова нанесут поражение «Портленду».
Ставка: Фора «Денвера» (-8.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Баскетболисты «Денвера» и «Портленда» в среднем за матч набирают 240 очков.
Ставка: ТБ 239.5 с коэффициентом 1.87.