Во втором матче финала Западной конференции «Оклахома» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 21 мая. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оклахома — Сан-Антонио с коэффициентом для ставки за 2.23.

«Оклахома»

Путь в плей-офф: «Оклахома» ещё не проиграла ни одного матча в играх плей-офф. В первом раунде «громобойцы» «свипнули» «Финикс» (4:0), в полуфинале Западной конференции оказались сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:0).

Последние матчи: В первом матче финала Запада «Оклахома» потерпела поражение от «Сан-Антонио» (115:122 ОТ). Всё решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (101:101).

Не сыграют: Из-за травм в составе «Оклахомы» не сыграет Томас Сорбер.

Состояние команды: Стоит отметить, что прервалась победная серия «Оклахомы», которая насчитывала 8 матчей. Ранее «громобойцы» переиграли «Финикс» (131:122, 121:109, 120:107, 119:84) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:110, 131:108, 125:107, 108:90).

«Сан-Антонио»

Путь в плей-офф: «Сан-Антонио» в первом раунде одержал победу над «Портлендом» (4:1). В полуфинале Западной конференции «шпоры» нанесли поражение «Миннесоте» (4:2).

Последние матчи: Виктор Вембаньяма сыграл важную роль в победе «Сан-Антонио» над «Оклахомой» (122:115 ОТ). Француз оформил дабл-дабл из 41 очка и 24 подборов.

Не сыграют: Де’Аарон Фокс пропустит игру из-за травмы лодыжки.

Состояние команды: «Шпоры» одержали третью победу подряд, помимо игры с «Оклахомой» баскетболисты «Сан-Антонио» нанесли два поражения «Миннесоте» в предыдущем раунде плей-офф НБА (139:109, 126:97).

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. На победу «Сан-Антонио» — 3.10.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Сан-Антонио» одержав тяжелую победу над чемпионами, может прибавить в атаке. Вембаньяма сейчас находится в отличной игровой форме, даже без Фокса техасцы могут увеличить преимущество над соперником.

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+3.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: В первом матче финальной серии баскетболисты «Оклахомы» и «Сан-Антонио» забросили друг другу 237 очков.

Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 2.30.