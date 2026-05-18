В первом матче финала Восточной конференции «Нью-Йорк» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 20 мая. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Нью-Йорк — Кливленд с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: В первом раунде «никсы» переиграли в серии «Атланту» (4:2). К слову, «Нью-Йорк» проигрывал «ястребам» по ходу противостояния, но всё же смог взять верх над соперником и выйти в полуфинал Востока.

В полуфинале Восточной конференции «Никс» свипнули «Филадельфию» (4:0).

Последние матчи: В решающем матче против «Филадельфии» нью-йоркцы одержали победу со счётом 144:114. Ключевую роль в победе «никсов» сыграл Майлз Макбрайд, который набрал 25 очков.

Не сыграют: Под вопросом участие ключевого игрока «никсов» О Джи Ануноби, который получил мышечную травму.

Состояние команды: Победная серия «Нью-Йорка» насчитывает семь матчей, включая игры плей-офф против «Филадельфии» (137:98, 108:102, 108:94, 144:114) и «Атланты» (114:98, 126:97, 140:89).

«Кливленд»

Путь в плей-офф: «Кливленд» в серии против «Торонто» добился успеха лишь в седьмом матче (4:3). Валидольным получилось и противостояние против «Детройта», которое также завершилось победой «кавалеристов» (4:3).

Последние матчи: «Кливленд» одержал тяжелую победу в противостоянии с «Детройтом». Всё решилось в седьмой игре серии (125:94). Весомый вклад в победу команды внёс Донован Митчелл, отправив в кольцо соперника 26 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В семи матчах серии с «Детройтом» баскетболисты из Огайо одержали четыре победы (125:94, 117:113 ОТ, 112:103, 116:109) и потерпели три поражения (101:111, 97:107, 94:115).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» в плей-офф переиграл «Атланту» (4:2) и «Филадельфию» (4:0)

«Кливленд» в плей-офф переиграл «Торонто» (4:3) и «Детройт» (4:3)

В этом сезоне «Нью-Йорк» дважды обыграл «Кливленд» (126:124, 119:111)

«Кливленд» одержал одну победу над «Нью-Йорком» (109:94)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. На победу «Кливленда» — 3.10.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Кливленд» к первому матчу финала Востока подходит в измотанном состоянии, «кавалеристы» в Нью-Йорке могут оступиться, так как в последних встречах плей-офф «никсы» демонстрируют зрелищный баскетбол.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-8.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 1.87.