В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 30 марта. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оклахома — Нью-Йорк с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» досрочно вышла в плей-офф, «громобойцы» в 74 матчах одержали 58 побед и потерпели 16 поражений, команда лидирует в Западной конференции.

Последние матчи: «Тандер» одержал победу в матче против «Чикаго» (131:113). Результативной игрой в поединке отметился Шэй Гилджес-Александер, который набрал 25 очков.

Не сыграют: В лазарете «громовержцев» остался лишь Томас Сорбер, у которого по-прежнему травмировано колено.

Состояние команды: В последних матчах «громовержцы» выиграли у «Филадельфии» (123:103), «Вашингтона» (132:111), «Бруклина» (121:92), но оступился в поединке против «Бостона» (109:119).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» занимает 3-е место в Восточной конференции, «никсы» в 74 матчах регулярного чемпионата одержали 48 побед и потерпели 26 поражений.

Последние матчи: «Никс» потерпел гостевое поражение в матчей против «Шарлотт» (103:114).

Не сыграют: Из-за растяжения брюшных мышц игру пропустит Майлз Макбрайд, с травмой колена из строя выбыл Ландри Шамет.

Состояние команды: Поединком против «Шарлотт» прервалась победная серия нью-йоркцев, которая состояла из семи матче. «Никс» ранее выиграли у «Нью-Орлеана» (121:116), «Вашингтона» (145:113), «Бруклина» (93:92), «Голден Стэйт» (110:107), «Индианы» (101:92,136:110) и «Юты» (134:117).

Статистика для ставок

«Оклахома» занимает 1-е место в Западной конференции

«Нью-Йорк» занимает 3-е место в Восточной конференции

«Оклахома» в первом круге переиграла «Нью-Йорк» (103:100)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.32. На победу «Нью-Йорка» — 3.60.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.86 и 1.90.

Прогноз: «Оклахома» уже знает, как обыгрывать «никсов», в первом круге громобойцы оказались сильнее «Нью-Йорка» с перевесом в 3 очка. Ожидаем новой победы хозяев над третьей командой Востока.

Ставка: Фора «Оклахомы» (+6) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: В первом круге баскетболисты «Оклахомы» и «Нью-Йорка» набрали на двоих 203 очка.

Ставка: ТМ 223.5 с коэффициентом 1.90.