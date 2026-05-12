Сможет ли «Детройт» снова выйти вперёд в серии?

В пятом матче полуфинала Восточной коференции «Детройт» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 14 мая. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Детройт — Кливленд с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Детройт»

Путь в плей-офф: «Детройт» вышел в плей-офф с первого места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «Пистонс» одержали 60 побед и потерпели 22 поражения. В первом круге плей-офф баскетболисты из Мичигана с трудом преодолели барьер в лице «Орландо» (4:3).

Последние матчи: «Детройт» упустил преимущество в две победы над «Кливлендом». В четвёртой игре серии баскетболисты из Мичигана проиграли «Кливленду» (103:112).

Не сыграют: Из строя команды из-за мышечной травмы выбыл Кевин Хьюртер.

Состояние команды: «Детройт» потерпел второе поражение подряд, проиграв обе встречи «Кливленду» (103:112, 109:116). До этого у «Пистонс» была победная серия из пяти матчей: две победы над «Кливлендом» (107:97, 111:101) и три — над «Орландо» (116:94, 93:79, 116:109).

«Кливленд»

Путь в плей-офф: В плей-офф баскетболисты из Огайо пробились с четвёртого места Восточной конференции, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений. «Кливленд» в серии против «Торонто» добился успеха лишь в седьмом матче (4:3).

Последние матчи: Донован Митчелл принёс победу «Кливленду» в поединке против «Детройта» (112:103). Лидер «кавалеристов» отправил в кольцо соперника 43 очка.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах плей-офф «Кливленд» одержал две победы и потерпел два поражения в играх против «Детройта» (112:103, 116:109, 97:107, 101:111).

«Детройт» в первом раунде плей-офф переиграл «Орландо» (4:3)

«Кливленд» в первом раунде плей-офф переиграл «Торонто» (4:3)

В регулярном чемпионате «Детройт» и «Кливленд» не смогли определить победителя (2:2)

«Детройт» — «Кливленд»: ничья в серии (2:2)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Кливленда» — 2.35.

ТБ 211.5 и ТМ 211.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Кливленду» удалось переломить ход серии, проигрывая с 0:2, «кавалеристы» смогли сравнять счёт, одержав две победы подряд. Однако «Детройт» на своей арене крайне силён, оба поединка, которые баскетболисты из Мичигана провели на «Литл Сесарс Арене», завершились победой «Пистонс». Предположим, что хозяева снова смогут выйти вперёд в серии.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Детройт» — «Кливленд» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Детройта» (-5.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В четвёртом матче серии «Детройт» и «Кливленд» набрали на двоих 215 очков.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Детройт» — «Кливленд» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: ТБ 214.5 с коэффициентом 2.07.