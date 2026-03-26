В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Шарлотт на «Спектрум Центр» 27 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Шарлотт — Нью-Йорк с коэффициентом для ставки за 2.23.
«Шарлотт»
Турнирная таблица: «Шарлотт» пытается зацепиться за место в плей-офф НБА, но пока «шершни» отстают от «Атланты» (6-е место) на две победы. На данный момент «Хорнетс» занимает 8-е место при 38 победах и 34 поражениях.
Последние матчи: «Шарлотт» на домашней арене нанёс поражение «Сакраменто» (134:90). Ключевую роль в победе команды сыграл Коби Уайт, который набрал 27 очков, совершил 5 подборов и отдал 1 передачу.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Шарлотт» одержал победы над «Мемфисом» (124:101), «Орландо» (130:111) и «Майами» (136:106).
«Нью-Йорк»
Турнирная таблица: «Нью-Йорк» занимает 3-е место в Восточной конференции, «никсы» в 73 матчах регулярного чемпионата одержали 48 побед и потерпели 25 поражений.
Последние матчи: «Никс» одержал домашнюю победу в матче против «Нью-Орлеана» (121:116). Вклад в победу команды внёс Джален Брансон, который набрал 32 очка.
Не сыграют: Из-за растяжения брюшных мышц игру пропустит Майлз Макбрайд, с травмой колена из строя выбыл Ландри Шамет.
Состояние команды: «Нью-Йорк» одержал победу в семи матчах подряд, помимо игры с «Нью-Орлеаном», переиграв также «Вашингтон» (145:113), «Бруклин» (93:92), «Голден Стэйт» (110:107), «Индиану» (101:92, 136:110) и «Юту» (134:117).
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» занимает 3-е место в Восточной конференции
- «Шарлотт» занимает 8-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Нью-Йорк» дважды обыграл «Шарлотт» (119:104, 129:101)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Шарлотт» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. На победу «Нью-Йорк»— 2.00.
ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Нью-Йорк» в двух встречах против «Шарлотт» добился перевеса с разницей в 15 и 28 очков. «Никс» подходят к поединку в хорошем настроении и форме. Остановим наш выбор на победе нью-йоркцев.
Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-1.5) с коэффициентом 2.23.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.87.