Техасцы не позволят сопернику пройти в плей-ин?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФоруме» 26 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Мемфис — Сан-Антонио с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Мемфис»

Турнирная таблица: Баскетболисты из штата Теннесси фактически лишились шансов на участие в плей-офф НБА. «Мемфис» занимает 12-е место в Западной конференции при 24 победах и 47 поражениях.

Последние матчи: «Гризли» в гостевой встрече против «Атланты» потерпели фиаско со счётом 107:146.

Не сыграют: В лазарете «гризли» шесть баскетболистов: из строя выбыли Санти Альдама (травма колена), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (травма пальца), Брэндон Кларк (травма икры), Седрик Коуард (травма колена), Зак Иди (травма лодыжки) и Джа Морант (травма локтя).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: «Мемфис» потерпел поражение в третьей игре подряд, проиграв не только «Атланте», но и «Шарлотт» (101:124), «Бостону» (112:117).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» в Западной конференции занимает 2-е место. «Шпоры» в 72 матчах регулярного чемпионата одержали 54 победы и потерпели 18 поражений.

Последние матчи: Несмотря на то, что техасцы вышли досрочно в плей-офф НБА, «Сан-Антонио» продолжает побеждать в регулярном чемпионате. «Спёрс» на выезде переиграли «Майами» (136:111). Результативной игрой в составе «шпор» отметился Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 15 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Сан-Антонио» одержал шестую победу подряд, помимо игры с «Майами», «шпоры» переиграли «Индиану» (134:119), «Финикс» (101:100), «Сакраменто» (132:104), «Лос-Анджелес Клипперс» (119:115), «Шарлотт» (115:102).

На старте сезона «Сан-Антонио» дважды обыграл «Мемфис» (111:101, 126:119)

«Мемфис» переиграл «Сан-Антонио» в третьей игре противостояния (106:105)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.08. На победу «Мемфиса» — 7.90.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Сан-Антонио» в этом сезоне дважды обыграл соперника с разницей +7 и +10 очков. Вторая команда Запада вполне способна нанести новое поражение клубу из штата Теннесси.

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-18.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.90.