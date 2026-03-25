В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 26 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Детройт — Атланта с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Детройт»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Детройт» занимает 1-е место, одержав 52 победы и потерпев 19 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Детройт» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:110). Ключевую роль в поединке сыграл Дэнисс Дженкис, набрав 30 очков.
Не сыграют: Ключевой игрок «Детройта» Кейд Каннингем пропустит игру с «Атлантой» из-за болезни. Из-за травмы икры встречу пропустит Айзея Стюарт.
Состояние команды: «Детройт» одержал победу в четвёртом матче подряд, помимо игры с «Лейкерс», баскетболисты из Мичигана дважды переиграли «Вашингтон» (117:95, 130:117) и обыграли «Голден Стэйт» (115:101).
«Атланта»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 6-е место. Баскетболисты из Джорджии в 72 матчах одержали 40 побед и потерпели 32 поражения.
Последние матчи: «Ястребы» на домашней арене одержали победу над «Мемфисом» (146:107). Вклад в победу «Атланты» внёс Никейл Александер-Уокер, набрав 26 очков, сделав 2 подбора и отдав 6 передач.
Не сыграют: С травмой плеча в лазарете находится форвард Джален Джонсон.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Атланта» одержала победы над «Далласом» (135:120), «Орландо» (124:112), «Голден Стэйт» (126:110), но уступила «Хьюстону» (95:117).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Детройт» трижды обыграл «Атланту» (142:115, 99:98, 120:112)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Атланты» — 2.12.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Детройт» уже обеспечил участие в плей-офф НБА, но команда продолжает побеждать своих соперников. Баскетболисты из Мичигана в этом сезоне уже трижды переиграли «Атланту».
Ставка: Фора «Детройта» (-4.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.90.