прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 26 марта. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Кливленд — Майами с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 4-е место в Восточной конференции, одержав 45 побед и потерпев 27 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «кавалеристы» одержали уверенную победу над «Орландо» (136:131). Результативной игрой в составе «Кливленда» отметился Донован Митчелл, который набрал 42 очка.

Не сыграют: В составе «Кливленда» травмирован Джарретт Аллен.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Команда из Огайо одержала победу в четвертом матче подряд. Помимо игры с «Орландо», баскетболисты «Кливленда» одержали победы над «Нью-Орлеаном» (111:106), «Чикаго» (115:110) и «Милуоки» (123:116).

«Майами»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Майами» занимает 9-е место, одержав 38 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: «Майами» не может найти игру на протяжении пяти матчей подряд. В последней игре регулярного чемпионата баскетболисты из Флориды проиграли «Сан-Антонио» (111:136).

Не сыграют: Травмированных игроков на матч нет.

Состояние команды: «Майами» не может одержать победу с 13-го марта, тогда «Хит» переиграл «Милуоки» (112:105). После этого «хитовцы» проиграли в играх против «Хьюстона» (122:123), «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:134), «Шарлотт» (106:136), «Орландо» (117:121).

Статистика для ставок

«Кливленд» занимает 4-е место в Восточной конференции

«Майами» занимает 9-е место в Восточной конференции

В этом сезоне соперники обменялись победами

В первом круге «Майами» переиграл «Кливленд» (140:138 ОТ)

Во втором круге «Кливленд» взял реванш у «Майами» (130:116)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Майами» — 2.35.

ТБ 242.5 и ТМ 242.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Кливленд» и «Майами» примерно одного уровня однако хитовцы могут столкнуться с серьёзным сопротивлением со стороны соперника, так как имеют проблемы с реализацией своих моментов. Остановим наш выбор на победе «Кливленда».

1.90 Фора «Кливленда» (-3.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора «Кливленда» (-3.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В двух личных матчах «Майами» и «Кливленд» набрали на двоих 246 и 278 очков.

1.87 ТБ 242.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 242.5 с коэффициентом 1.87.