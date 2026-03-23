В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 24 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Орландо — Индиана с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Орландо»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Орландо» занимает 8-е место, одержав 38 побед и потерпев 32 поражения.

Последние матчи: «Орландо» не может найти свою игру уже который матч подряд, проиграв в минувшем туре «Лос-Анджелес Лейкерс» (104:105).

Не сыграют: По-прежнему в лазарете «Орландо» находится лидер Франц Вагнер, который травмировал лодыжку. Из строя команды также выбыли Энтони Блэк (травма спины), Джонатан Айзек (травма колена).

Состояние команды: «Орландо» проиграли в четырёх матчах подряд, уступив также «Шарлотт» (111:130), «Оклахоме» (108:113) и «Атланте» (112:124).

«Индиана»

Турнирная таблица: «Индиана» занимает 15-е место в Восточной конференции при 15 победах и 56 поражениях.

Последние матчи: «Иноходцы» в гостевой игре против «Сан-Антонио» потерпели поражение со счётом 119:134.

Не сыграют: С травмой ахилла из строя команды выбыл лидер Тайриз Хэлибертон.

Состояние команды: Баскетболисты из Индианаполиса проиграли в 16 матчах подряд. В последний раз «Индиана» одержала победу 12 февраля, переиграв на выезде «Бруклин» (115:110).

«Орландо» одержал две победы над «Индианой» (135:127, 112:110)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Орландо» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.13. На победу «Индианы» — 5.95.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В этом сезоне «Орландо» одержал две победы над «иноходцами» с разницей в 2 и 8 очков. Ожидаем новой успешной игры «магов» против соперника из Индианаполиса.

Ставка: Фора «Орландо» (-12.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В среднем в матчах между «Орландо» и «Индианой» набирается около 230 очков.

Ставка: ТМ 233.5 с коэффициентом 1.80.