прогноз на матч НБА, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Атланте на «Стейт Фарм Арене» 24 марта. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Атланта — Мемфис с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Атланта»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 6-е место. «Ястребы» в 71 встрече одержали 39 побед и потерпели 32 поражения.

Последние матчи: Баскетболисты из Джорджии одержали победу над «Голден Стэйт» (126:110). Ключевую роль в поединке сыграл Дайсон Дэниелс, набрав 28 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Атланта» одержала победы над «Далласом» (135:120), «Орландо» (124:112), «Милуоки» (122:99), но уступила лишь «Хьюстону» (95:117).

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» занимает 12-е место в Западной конференции, одержав 24 победы и потерпев 46 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из штата Теннесси снова потерпели поражение в матче с «Шарлотт» (101:124).

Не сыграют: В лазарете «Мемфиса» находятся Санти Альдама (травма колена), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (травма пальца), Брэндон Кларк (травма икры), Седрик Коуард (травма колена), Зак Иди (травма лодыжки) и Джа Морант (травма локтя).

Состояние команды: «Гризли» в последних матчах регулярного чемпионата обыграли лишь «Денвер» (125:118), но проиграли «Бостону» (112:117), «Чикаго» (107:132), «Детройту» (110:126).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Атланта» переиграла «Мемфис» (124:122)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Атланты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.12. На победу «Мемфиса» — 6.25.

ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Без Джа Моранта и других ключевых игроков «Мемфис» переживает не лучшие времена, кадровыми проблемами «гризли» могут воспользоваться игроки «Атланты».

1.80 Фора «Атланты» (-13.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Атланта» — «Мемфис» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Атланты» (-13.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В первом круге регулярного чемпионата «Атланта» и «Мемфис» набрали на двоих 246 очков.

2.30 ТБ 244.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Атланта» — «Мемфис» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 244.5 с коэффициентом 2.30.