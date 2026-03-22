В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арене» 23 марта. Начало встречи — в 00:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Денвер — Портленд с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Денвер»
Турнирная таблица: «Денвер» в Западной конференции занимает 5-е место, одержав 43 победы и потерпев 28 поражений.
Последние матчи: «Наггетсы» на своей арене переиграли «Торонто» (121:115). Ключевую роль в поединке сыграл Джамал Мюррэй, который отправил в кольцо соперника 31 очко.
Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия из строя команды выбыл Пэйтон Уотсон.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Денвер» нанес поражения «Филадельфии» (124:96), «Сан-Антонио» (136:131), а также потерпел поражение в играх с «Мемфисом» (118:125), «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:127 ОТ).
«Портленд»
Турнирная таблица: «Портленд» расположился на 9-м месте в Западной конференции, в 71 матче команда одержала 35 побед.
Последние матчи: «Речники» смогли на выезде обыграть «Миннесоту» (108:104). Результативной игрой отметился Джерами Грант, форвард отправил в кольцо соперника 26 очков.
Не сыграют: Защитник Дэмиан Лиллард не сыграет из-за травмы ахиллового сухожилия.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Портленд» одержал победы над «Индианой» (127:119), «Бруклином» (114:95), «Ютой» (124:114), а также проиграл «Филадельфии» (103:109).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Денвер» выиграл у «Портленда» (157:103)
- «Портленд» переиграл «Денвер» со счётом 109:107
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Денвера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.25. На победу «Портленда» — 3.95.
ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.03.
Прогноз: «Портленд» сейчас на ходу, а вот «Денвер» слегка забуксовал. Несмотря на это, в состав «самородков» вернулся Йокич, который может принести победный результат «наггетсам». Ожидаем, что гости, возможно, и проиграют, но бой точно дадут.
Ставка: Фора «Портленда» (+9.5) с коэффициентом 1.85.
Прогноз: В среднем матчи между «Денвером» и «Портлендом» проходят с тоталом около 240 очков.
Ставка: ТБ 241.5 с коэффициентом 1.90.