прогноз на матч НБА, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Барклайс Центр» 21 марта. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бруклин — Нью-Йорк с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Бруклин»

Турнирная таблица: «Бруклин» потерял все шансы на выход в плей-ин турнира НБА. Нью-йоркская команда расположилась на 13-м месте в Восточной конференции, одержав 17 побед и потерпев 52 поражения.

Последние матчи: «Нетс» на домашней арене потерпел поражение в матче против лидера «Оклахомы» (92:121).

Не сыграют: «Бруклин» потерял четырёх баскетболистов, из-за травм в предстоящем матче не сыграют Егор Дёмин, Майкл Портер-младший, Бэн Сараф, Дэйрон Шарп.

Состояние команды: «Бруклин» потерпел поражение в пятом матче подряд, проиграв не только «Оклахоме», но и «Портленду» (95:114), «Филадельфии» (97:104), «Атланте» (97:108), «Детройту» (100:138).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» уверенно держится на третьем месте Восточной конференции. «Никсы» в 70 матчах регулярного чемпионата одержали 45 побед и потерпели 25 поражений.

Последние матчи: «Никсы» на домашней арене нанесли поражение «Индиане» (136:110). Вклад в победу команды внёс Джош Харт, который набрал 33 очка, совершил 7 подборов и отдал 5 передач.

Не сыграют: Из-за растяжения брюшных мышц игру пропустит Майлз Макбрайд.

Состояние команды: «Нью-Йорк» продолжает побеждать в регулярном чемпионате и практически обеспечил себе место в плей-офф НБА. «Никсы» также смогли переиграть «Голден Стэйт» (110:107), «Индиану» (101:92) и «Юту» (134:117).

«Бруклин» в Восточной конференции занимает 13-е место

«Нью-Йорк» в Восточной конференции занимает 3-е место

В этом сезоне «Нью-Йорк» трижды обыграл «Бруклин» (120:66, 113:100, 134:98)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.06. На победу «Бруклина» — 5.30.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 9.15.

Прогноз: «Никсы» в этом сезоне три раза обыгрывали «Нетс». В четвёртой очной встрече вряд ли что-то может кардинально измениться, стоит лишь глянуть на разницу в счёте прошедших матчей. Баскетболисты «Нью-Йорка» обыграли соперника с разницей в 13, 36 и 54 очка. Так что можно снова ожидать крупной победы гостей.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-20.5) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 2.33.