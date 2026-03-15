прогноз на матч НБА

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 15 марта. Начало встречи — в 22:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Кливленд — Даллас с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 4-е место в Восточной конференции, одержав 41 победу и потерпев 26 поражений.

Последние матчи: «Кавальерс» в гостях одержали победу в матче против «Далласа» (138:105). Ключевую роль в победе «Кливленда» сыграл Эван Мобли. Центровой отправил в кольцо соперника 29 очков.

Не сыграют: В составе «Кливленда» травмированы Макс Струс, Тайриз Проктор, Джарретт Аллен, Сэм Меррилл.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Кливленд» одержал победу над «Филадельфией» (115:101), «Детройтом» (113:109) и проиграл «Орландо» (122:128), «Бостону» (98:109).

«Даллас»

Турнирная таблица: «Даллас» занимает 12-е место в Западной конференции при 22 победах и 45 поражениях.

Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата техасцы проиграли одному из лидеров Запада — «Кливленду» (105:138).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «техасских ковбоев» находится Кайри Ирвинг, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги. Из строя команды с травмой лодыжки также выбыл Пи-Джей Вашингтон.

Состояние команды: «Даллас» крайне редко побеждает в регулярном чемпионате, в последних матчах «Маверикс» смог выиграть лишь у «Мемфиса» (120:112). В остальных поединках техасцы проиграли «Атланте» (112:124), «Торонто» (92:122), «Бостону» (100:120).

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.06. На победу «Далласа» — 9.00.

ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Кливленд» классом выше своего соперника, техасцы испытывают проблемы с результативностью, да и в лазарете «Далласа» находятся лидеры Ирвинг, Лайвли, Вашингтон.

Ставка: Фора «Кливленда» (-16.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В первой очной встрече баскетболисты «Кливленда» и «Далласа» забросили друг другу 243 очка.

Ставка: ТБ 241.5 с коэффициентом 2.33.