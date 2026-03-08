прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в Нью-Орлеане на «Смузи Кинг Центр» 9 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Нью-Орлеан — Вашингтон с коэффициентом для ставки за 2.23.

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» занимает 13-е место в Западной конференции, команда из Луизианы одержала 20 побед и потерпела 45 поражений.

Последние матчи: «Пеликанс» на выезде уступили «Финиксу» со счетом 116:118.

Не сыграют: В строй команды вернулся Деджанте Маррей, на данный момент в составе луизианцев нет травмированных и дисквалифицированных баскетболистов.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Нью-Орлеан» одержал победы над «Сакраменто» (133:123) и «Ютой» (115:105), но проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (117:137) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:110).

«Вашингтон»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Вашингтон» занимает 13-е место, одержав 16 побед и потерпев 46 поражений.

Последние матчи: В прошлом туре ассоциации «Вашингтон» уступил в матче против «Юты» (112:122).

Не сыграют: В лазарете команды из-за травм находятся Энтони Дэвис, Александр Сарр, Тристан Вукчевич.

Состояние команды: «Уизардс» потерпел поражение в 7-м матче подряд, помимо игры с «Ютой» «колдуны» потерпели два поражения от «Атланты» (96:126, 98:119) и одно от «Шарлотт» (112:129), «Орландо» (109:126), «Хьюстона» (118:123) и «Торонто» (125:134).

Статистика для ставок

«Вашингтон» занимает 13-е место в Восточной конференции

«Нью-Орлеан» занимает 13-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Нью-Орлеан» одержал победу над «Вашингтоном» (128:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Орлеана» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.23. На победу «Вашингтона» — 4.15.

ТБ 241.5 и ТМ 241.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Нью-Орлеан» постепенно набирает обороты, «Вашингтон» забыл, что такое победа? В первом круге баскетболисты из Луизианы нанесли сопернику поражение с разницей в 21 очко. Ожидаем уверенной игры со стороны пеликанов и в предстоящем матче.

2.23 Фора «Нью-Орлеана» (-12.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Нью-Орлеан» — «Вашингтон» принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (-12.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: 235 очков набрали баскетболисты «Вашингтона» и «Нью-Орлеана» в первой игре сезона. Можно сыграть на результативности и во втором поединке противостояния.

2.40 ТМ 236.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Нью-Орлеан» — «Вашингтон» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТМ 236.5 с коэффициентом 2.40.