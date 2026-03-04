прогноз на матч НБА, ставка за 2.50

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 5 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Нью-Йорк — Оклахома с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» занимает 3-е место в Восточной конференции, «никсы» в 62 матчах регулярного чемпионата одержали 40 побед и потерпели 22 поражения

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Никс» одержал гостевую победу над «Торонто» (111:95). Результативной игрой в поединке отметился Джален Брансон, защитник оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 передач.

Не сыграют: Из-за растяжения брюшных мышц игру пропустит Майлз Макбрайд.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Нью-Йорк» выдает победную серию из трех матчей, переиграв также «Сан-Антонио» (114:89), «Милуоки» (127:98).

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» занимает 1-е место в Западной конференции, «громовержцы» в 63 играх одержали 48 побед и потерпели 15 поражений.

Последние матчи: «Тандер» на выезде добился победы над «Чикаго» (116:108). Ключевую роль в поединке сыграл Джаред Маккейн, защитник «Оклахомы» отправил в кольцо

соперника 20 очков.

Не сыграют: Лидер Шэй Гилджес-Александер не сыграет из-за растяжения брюшных мышц. Из строя команды также выбыли Аджай Митчелл (растяжение брюшных мышц), Томас Сорбер (травма колена) и Айзея Хартенштайн (травма икры).

Состояние команды: «Оклахома» одержала победу в третьем матче подряд, «громобойцы» также нанесли поражения «Далласу» (100:87), «Денверу» (127:121 — после овертайма)

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» занимает 3-е место в Восточной конференции

«Оклахома» занимает 1-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Оклахома» еще не сыграли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.53. На победу «Нью-Йорка» — 2.50.

ТБ 220.5 и ТМ 220.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Встречаются ведущие клубы Западной и Восточной конференций. «Нью-Йорк» вполне неплохо справляется с лидерами, к примеру победная игра против «Сан-Антонио». У «Оклахомы» не сыграет Шэй Гилджес-Александер, без его участия чемпионами придется туго в предстоящей игре. Остановим наш выбор на победе «никсов».

2.50 Победа «Нью-Йорка» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Нью-Йорк» — «Оклахома» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 220.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Нью-Йорк» — «Оклахома» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 1.87.